Formule 1

F1 - GP de Hongrie : Ferrari se saborde, Verstappen en profite

Publié le 31 juillet 2022 à 17h23 par La rédaction

Une semaine après son passage au Castellet à l'occasion du Grand Prix de France, la Formule 1 posait ses valises en Hongrie ce week-end. Dernier Grand Prix avant la trêve estivale, le Grand Prix de Hongrie a tenu toutes ses promesses et a vu triompher Max Verstappen. Comme la semaine dernière, Ferrari s'est complètement raté et voit Red Bull prendre le large.

Le Hungaroring a vu s'affronter les meilleurs pilotes du monde tout au long du week-end. Ce dimanche, le circuit hongrois a réussi à Max Verstappen, qui était pourtant en difficulté vendredi et samedi. Un scénario permis notamment par le nouveau raté de Ferrari, qui s'est trompé de stratégie une nouvelle fois. De son côté, Esteban Ocon n'a pas pu rééditer son exploit de l'an passé, malgré une cinquième position sur la grille de départ. À noter également la nouvelle performance remarquable de l'écurie Mercedes, qui place ses deux pilotes sur le podium pour la seconde fois consécutive. Max Verstappen conforte son avance sur Charles Leclerc et Ferrari s'écroule, tandis que les Flèches d'Argent confirment leur retour sur le devant de la scène.

F1 : Après la polémique Hamilton, il révèle des menaces de mort https://t.co/E4GukGrMN8 pic.twitter.com/k9otXNHMPD — le10sport (@le10sport) July 31, 2022

Max Verstappen triomphe en Hongrie

Sur un tracé exigeant, qui ne lui avait jamais réussi, Max Verstappen a su relever la tête pour s'imposer devant Lewis Hamilton et George Russell. Le Néerlandais était parti de très loin ce dimanche, seulement dixième sur la grille de départ. Grâce à une nouvelle stratégie discutable des Ferrari, le pilote Red Bull en a profité pour signer sa huitième victoire de la saison, la 28e de sa jeune carrière. Max Verstappen était pourtant très inquiet durant le 13e tour de course lorsque Russell menait la danse. Il était remonté à la 5e position, mais indiquait à sa radio qu'il patinait lorsqu'il embrayait. Mais sa voiture ne lui a pas fait plus défaut et le Batave s'est imposé. Il compte désormais 80 points d'avance sur Charles Leclerc.

Ferrari se rate complètement

Très rapides durant les essais libres et les qualifications, les monoplaces Ferrari sont absentes du podium de ce Grand Prix de Hongrie. Carlos Sainz, tout d'abord, a été arrêté au 17e tour de course et ses mécaniciens ont tardé à lui changer ses pneumatiques. Lors du 31e tour, Charles Leclerc réussit un magnifique dépassement sur George Russell, qui lui permet de prendre la tête du Grand Prix. Tout bascule lorsque la Scuderia l'arrête au 40e tour et lui fait chausser des pneus durs. Une erreur de stratégie de Ferrari, puisque les pneumatiques de Charles Leclerc tardent à se chauffer. L'avance qu'il avait sur Max Verstappen fond avant que le pilote Red Bull prenne le meilleur sur lui. Le Monégasque échoue à la 6e place de la course tandis que Carlos Sainz se classe au pied du podium, 4e.

Mercedes en forme, pas Alpine

Alors que le circuit hongrois ne semblait pas mettre les monoplaces allemandes dans les meilleures dispositions, Mercedes a confirmé sa bonne forme du moment en plaçant ses deux pilotes sur le podium ce dimanche. Lewis Hamilton termine à la 2e position tandis que George Russell complète le podium après sa pole position de la veille. De leurs côtés, les monoplaces Alpine n'ont pas réédité l'exploit de la saison dernière avec la victoire d'Esteban Ocon et terminent respectivement 8e avec Fernando Alonso, tandis qu'Ocon se classe 9e. Maigre lot de consolation, la 15e place de Daniel Ricciardo, qui ne prend pas de point et qui permet à Alpine de prendre le large sur McLaren.