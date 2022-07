Formule 1

F1 - GP de Hongrie : Hamilton se lâche après les qualifications

Publié le 30 juillet 2022 à 20h35 par La rédaction

Ce week-end a lieu le Grand Prix de Hongrie sur le circuit du Hungaroring, treizième épisode de la saison de Formule 1. Les qualifications se sont achevées ce samedi après-midi et ont vu George Russell signer le meilleur temps. Son coéquipier, Lewis Hamilton, a signé le septième temps de la Q3, victime d'une panne de DRS, qui l'a empêché d'effectuer un nouveau tour. Un incident qu'il déplore.

Le Grand Prix de Hongrie se tient ce week-end à l'occasion de la treizième course de la saison. Dernier Grand Prix avant la trêve estivale, le circuit hongrois ne manque pas de surprendre les fans de F1. En effet, Nicholas Latifi a signé le meilleur temps des EL3 avec sa Williams ce samedi midi, tandis que George Russell (Mercedes) a ôté la pole position à Carlos Sainz (Ferrari) sur le gong. Autre surprise, la contre-performance des deux monoplaces Red Bull, respectivement dixième avec Max Verstappen et onzième avec Sergio Perez. Première pole position de la saison pour Mercedes, qui jubile à l'image de Lewis Hamilton, très heureux à l'issue de la Q3.

«C'est un excellent résultat pour l'équipe»

Après sa deuxième place obtenu dimanche dernier au Castellet, Lewis Hamilton retrouve le sourire. Son écurie aussi, puisqu'après le doublé de la semaine dernière (Hamilton 2e / Russell 3e) Mercedes retrouve la pole position pour la première fois de la saison. Hamilton s'en réjouit. « Compte tenu de tout ce que nous avons traversé, c’est énorme, donc je suis vraiment heureux pour tout le monde. C’est un énorme pas en avant et nous ne nous attendions certainement pas à ça ici. Félicitations à George, il a fait un travail incroyable et c’est un excellent résultat pour l’équipe », lance le septuple champion du monde de F1 dans des propos relayés par NextgenAuto . Mais le Britannique aurait pu espérer mieux et le fait savoir.

«J’ai essayé d’ouvrir le DRS en Q3 et il ne s’ouvrait pas»

Lewis Hamilton a été victime d'une mésaventure qui l'a empêcher d'effectuer un dernier tour pouvant lui permettre de prendre la pole position. Le pilote Mercedes revient sur cette panne. « J’ai essayé d’ouvrir le DRS en Q3 et il ne s’ouvrait pas, donc c’était un peu dommage. Je me sentais bien avec la voiture, la pole ou la première ligne était définitivement là à coup sûr. Cela aurait été génial d’avoir une première ligne pour l’équipe, mais ces choses arrivent », déplore le Britannique dans des propos relayés par NextgenAuto . Son directeur sportif a tenu à lui présenter ses excuses.

«Encore désolé !»