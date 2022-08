Formule 1

F1 : Après sa bombe, Vettel reçoit un appel du pied improbable

Publié le 7 août 2022 à 16h35 par La rédaction

Alors que Sebastien Vettel mettra fin à sa carrière en Formule 1 à l’issue de la saison, le quadruple champion du monde n’a pas encore décidé de ce qu’il fera de sa future retraite. Mark Webber, ancien coéquipier de l’allemand lorsqu’ils étaient chez RedBull, a une idée de ce qu’il pourrait faire par la suite.

Sébastien Vettel a annoncé qu’il avait décidé de prendre sa retraite à l’issue de la saison, et ce, après une carrière brillante. Retour sur la carrière du quadruple champion du monde.

Retour sur la carrière d’un champion

Installé dans la F1 depuis 2007, Sébastien Vettel effectue ses débuts avec l’écurie BMW lors du Grand Prix des États-Unis. L’allemand termine la course huitième et devient à l’époque, le plus jeune pilote de l’histoire à inscrire un point. En juillet 2007, Vettel signe chez Toro Rosso dans le but de remplacer Scott Speed. Quelques années plus tard, le pilote signe chez RedBull. Durant son passage entre 2009 et 2014, il a été sacré champion du monde à quatre reprises (2010, 2011, 2012, 2013). Par la suite, le quadruple champion a migré chez Ferrari, où il y restera de 2015 à 2020. Il est ensuite transféré chez Aston Martin.

Très impliqué sur le plan environnemental

Pour son ancien coéquipier de chez RedBull, Mark Webber, la décision de Sébastien Vettel lui est parue évidente « C’était le bon moment pour lui - le moment est venu. » Pour l’Australien, le quadruple champion du monde a tout son temps pour pouvoir décider de ce qu’il pourrait faire lorsqu’il se sera retiré de la Formule 1 « Mais il semble qu’il va passer beaucoup de temps avec sa famille maintenant, ce qui est très compréhensible. Il verra ce que c’est que de descendre du tapis de course et de faire autre chose. Il a le temps de réfléchir. C’est un gars incroyablement aventureux, très riche, il a beaucoup d’opportunités et de choix devant lui." Très impliqué sur la question environnementale, qui est d’ailleurs l’une des raisons de vouloir se retirer de la F1, la Formule E pourrait être une solution pour le pilote allemand qui pourra donc continuer à s’épanouir dans sa vie de pilote sans se soucier de l’impact sur l’environnement.

Un appel surprise pour l’après F1