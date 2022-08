Formule 1

F1 : Le successeur de Fernando Alonso déjà connu ?

Avec l’annonce de la retraite de Sebastian Vettel, Aston Martin s’est activé pour lui trouver son successeur et s’est rapidement attaché les services de Fernando Alonso. Désormais, c’est Alpine qui doit se démener pour trouver un remplaçant à l’Espagnol. L’avenir d’Oscar Piastri étant incertain, l’écurie française pourrait se tourner vers une autre option.

Ces derniers jours, plusieurs annonces ont totalement chamboulé le paddock de la Formule 1. Tout d’abord, Sebastian Vettel a révélé sur ses réseaux sociaux qu’il prenait sa retraite. « La décision de prendre ma retraite a été difficile à prendre et j'ai passé beaucoup de temps à y réfléchir. À la fin de l'année, je veux prendre un peu plus de temps pour réfléchir à ce que je vais faire ensuite. Il est très clair pour moi que, étant père, je veux passer plus de temps avec ma famille » expliquait-il. Aston Martin s’est donc rapidement activé pour lui trouver son successeur. Et les recherches n’ont pas duré bien longtemps puisque l’écurie suisse a officialisé l’arrivée de Fernando Alonso pour 2023. En fin de contrat avec Alpine, l’Espagnol n’a pas prolongé. L’équipe française se retrouve donc avec un baquet libre.

Sur les réseaux sociaux, Alpine avait donc assuré qu’Oscar Piastri allait prendre la place du double champion du monde. Chose que le jeune pilote australien de 21 ans a rapidement démenti. « Je comprends que, sans mon accord, Alpine F1 a publié un communiqué de presse en fin d’après-midi indiquant que je piloterai pour eux l’année prochaine. C’est faux et je n’ai pas signé de contrat avec Alpine pour 2023. Je ne piloterai pas pour Alpine l’année prochaine » s’insurgeait-il sur Twitter . Face à l’incertitude autour de l’avenir d’Oscar Piastri, Alpine pourrait se tourner vers une autre option.

I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year.