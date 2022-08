Formule 1

F1 : Les plans de Lewis Hamilton pour sa retraite

A 37 ans, Lewis Hamilton se rapproche doucement mais surement de la fin de sa carrière. Si le pilote Mercedes ne semble pas encore prêt à raccrocher, il semble toutefois déjà penser à la retraite. Le Britannique ne manque d’ailleurs visiblement pas de plans pour la suite de sa carrière, une fois qu’il sera plus engagé en Formule 1.

Aujourd’hui chez Mercedes, Lewis Hamilton est sous contrat jusqu’en 2023. L’avenir du Britannique est alors au coeur des questions. Alors qu’une prolongation est régulièrement évoquée, le septuple champion du monde pourrait tout aussi bien décider de prendre sa retraite après une carrière déjà bien remplie en Formule 1. D’ailleurs, récemment, suite à la retraite de Sebastian Vettel, Lewis Hamilton confiait : « La retraite de Vettel ? Cela ne me fait pas réfléchir à mon avenir, mais cela me rappelle que je suis dans une partie de ma carrière où les gens avec qui j'ai commencé à courir vont s'arrêter ».

« Je serai toujours branché sur ce sport »

Jusqu’à quand verra-t-on Lewis Hamilton au volant d’une Formule 1 ? Dans des propos rapportés par NextGen Auto , le pilote Mercedes en a dit plus sur ses plans une fois qu’il sera à la retraite. Et tout d’abord, Hamilton devrait rester proche du monde de la F1 : « Je serai toujours branché sur ce sport, je serai toujours en train de regarder. Je voudrai toujours être quelqu’un qui est positif pour tous les pilotes qui sont ici, bons ou mauvais, car on sait à quel point il est difficile de commencer. On sait à quel point ça peut être nul, comment certains jours peuvent être bons et comment les gens peuvent être négatifs à votre égard. Je ne veux jamais être l’un de ces pilotes qui font ça, parce que nous en avons fait l’expérience ».

La vie en dehors de la F1

Mais à côté de la F1, Lewis Hamilton a d’autres affaires. Ainsi, le Britannique a pu expliquer : « Je pense que j’ai vraiment essayé d’utiliser ce temps lorsque je ne suis pas en F1 ; j’organise de nombreux appels Zoom avec des personnes de différents genres, juste pour être instruit, je pose beaucoup de questions. La dernière fois, c’était avec un spécialiste qui a créé une entreprise de panneaux solaires dans la Silicon Valley, juste pour voir comment il s’y est pris, quels sont ses objectifs, et pour me rendre compte qu’il y a beaucoup de gens extraordinaires qui ont de très bonnes intentions, et qui essaient vraiment d’améliorer la vie des gens et de sauver la planète ».

« Je travaille sur de nombreux projets différents »