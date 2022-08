Formule 1

Avant Pourchaire, ils ont explosé en F2 avant de briller en F1

Publié le 11 août 2022 à 12h35 par Pierrick Levallet

À 18 ans, Théo Pourchaire est très prometteur. Mais cette saison en F2 devrait être la dernière du Français, qui a confirmé qu’il n’avait pas l’intention de réaliser un troisième exercice dans cette discipline. Son avenir est encore assez flou, même si l’on parle régulièrement d’une arrivée en F1 dès 2023. Si tel est le cas, il aura emprunté le même chemin que d’autres pilotes actuellement sur la grille de départ en Formule 1.

Après avoir fait ses débuts chez Alfa Romeo en 2019 en marge du plus Grand Prix de Hongrie, Théo Pourchaire n’est plus jamais apparu en F1. Pourtant, le Français est considéré comme l’un des grands espoirs du sport automobile grâce à ses prestations en F2. D’ailleurs, le pilote de 18 ans a confirmé dans un entretien pour France Racing qu’il ne sera plus dans cette discipline l’année prochaine : « C’est ma dernière saison de FIA F2, c’est sûr. Je ne referai pas une saison. Financièrement, ça ne sera pas possible. Ce n’est pas une bonne solution. Deux saisons dans un championnat, c’est suffisant pour un pilote. » Peut-être pour rebondir plus facilement en F1 dès 2023 ? Pour le moment, Théo Pourchaire préfère rester réaliste. « La F1 ? Je n’y pense pas du tout ! Ça reste un rêve pour moi. Je suis content de rouler en FIA F2 déjà. Quand je repense à ma carrière et d’où je viens, je pense que rouler en FIA F2, c’est déjà super. Je verrai bien. Peut-être qu’un jour, j’aurai l’opportunité, peut-être que je ne l’aurai pas. Je ne sais pas si je vais rouler lors des essais libres. Mais c’est mieux ainsi, je reste concentré sur ma saison de FIA F2. S’il y a l’opportunité, je la saisirai. Si je ne vais pas en F1, je ne sais pas ce que je ferai. C’est une bonne question. Nous n’avons pas réfléchi à cela avec mon entourage. On verra. Il peut y avoir plusieurs opportunités. Il me reste quatre courses en FIA F2, c’est tout ce que je sais. Le reste, on verra » a-t-il expliqué. Pourtant, le rêve est bien permis puisque - comme lui - plusieurs pilotes ont brillé en F2 avant d’intégrer la F1.

Un titre en F2 pour Charles Leclerc avant la F1

Théo Pourchaire pourrait ainsi suivre l’exemple de Charles Leclerc. Avant de rejoindre Sauber (aujourd’hui Alfa Romeo) puis Ferrari, le Monégasque a fait ses preuves en F2. En 2017, pour le retour de la compétition qui avait disparu en 2013, le pilote alors âgé de 20 ans avait terminé champion avec Prema Racing. Ses performances l’ont certainement aidé à lui ouvrir les portes de la F1. Aujourd’hui, Charles Leclerc se bat pour le titre de champion du monde face à Max Verstappen. Après quelques saisons délicates du côté de chez Ferrari, le Monégasque bataille dans le haut de tableau. De quoi faire rêver Théo Pourchaire, d’autant que Charles Leclerc n’est pas le seul à avoir eu ce parcours.

George Russell a suivi le même chemin

En 2018, c’est un autre nom aujourd’hui bien connu dans le paddock qui s’était imposé cette année-là : George Russell. Âgé de 21 ans à l’époque, le Britannique s’est tout de suite montré très impressionnant avec ART Grand Prix (la même équipe que Théo Pourchaire). Ses prestations lui ont d’ailleurs valu d’être sacré champion à la fin de la saison, et de décrocher une place chez Williams en F1 pour l’année suivante. Trois saisons plus tard, après avoir fait ses preuves au sein de l’écurie britannique, George Russell a signé avec Mercedes et est devenu le coéquipier de Lewis Hamilton. Malgré les difficultés de l’écurie au début de l’année 2022, le compatriote du septuple champion du monde pointe en quatrième position au classement des pilotes, à seulement 15 points du troisième Sergio Pérez.

Schumacher, Norris, Albon... D’autres pilotes ont suivi cette voie

D’autres noms aujourd’hui en F1 ont également su briller en F2. On pense notamment à Mick Schumacher, champion de F2 en 2020. Le fils du légendaire Michael Schumacher évolue chez Haas et a pris part à sa deuxième saison en F1. Sa première, aux côtés de Nikita Mazepin (autre pilote qui a brillé en F2), n’a pas été vraiment couronnée de succès. Mais en cette année 2022, Mick Schumacher semble avoir fait des progrès significatifs. Lando Norris a lui aussi connu sa période de gloire en F2 (deuxième derrière George Russell en 2018), avant de rejoindre McLaren. Alexander Albon, aujourd’hui chez Williams, a pu prouver de quoi il était capable dans cette discipline avant d’intégrer Toro Rosso puis Red Bull aux côtés de Max Verstappen. Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu et Nicholas Latifi ont également marqué les esprits en F2. Par le passé, les écuries de F1 n’ont pas hésité à aller dénicher de nouveaux talents dans la discipline inférieure. Il n’est donc pas exclu qu’une équipe vienne chercher Théo Pourchaire, très prometteur, pour 2023. Le Français pourrait ainsi suivre le chemin tracé par de nombreux pilotes avant lui.