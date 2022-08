Formule 1

F1 : A quoi va ressembler la grille en 2023 ?

Publié le 6 août 2022 à 12h35 par Thibault Morlain

Alors que la saison 2022 de Formule 1 est actuellement en pause, elle est encore loin d’être terminée. Le duel entre Max Verstappen et Charles Leclerc n’a pas encore livré son verdict pour le titre de champion du monde. Il n’empêche que les regards se tournent déjà vers la saison 2023 et la composition de de la grille de départ pour cet exercice. Si plusieurs écuries ont déjà leur duo pour l’avenir, ça bouge beaucoup chez d’autres écuries. Voilà d’ailleurs ce que cela pourrait donner en 2023.

Ça bouge pas chez Red Bull, Ferrari et Mercedes

Pour 2023, on prend les mêmes et on recommence chez Red Bull, Ferrari et Mercedes ? Au sein des plus grosses écuries, cela ne devrait pas bouger durant les mois à venir. Et pour cause… Du côté de Red Bull, Max Verstappen et Sergio Pérez ont signé un nouveau contrat récemment. Le Néerlandais et le Mexicain sont désormais lié jusqu’en 2028 et 2024. Il n’y a donc pas de soucis à se faire pour eux. C’est similaire chez Ferrari où Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr sont sous contrat jusqu’en 2024. On va donc repartir avec le même duo la saison prochaine pour la Scuderia. Du côté de chez Mercedes, l’actuel duo Lewis Hamilton-George Russell devrait également être reconduit. Si des doutes sont apparus sur l’avenir du septuple champion du monde, il devrait bel et bien continuer en F1. Il est même question d’une prolongation pour le Britannique. Et pour ce qui est de Russell, il fait forte impression pour sa première saison chez Mercedes, cela ne devrait donc pas s’arrêter là pour lui.

Qui pour accompagner Ocon et Norris ?

Pour ce qui est des autres écuries, c’est beaucoup plus flou. A commencer par chez Alpine et McLaren. Au sein de l’écurie française, la question est de savoir qui va accompagner Esteban Ocon. Si Fernando Alonso est là aujourd'hui, il a d’ores et déjà été annoncé que l’Espagnol va rejoindre Aston Martin, palliant ainsi le départ à la retraite de Sebastian Vettel. Il fera alors la paire avec Lance Stroll. Qui va donc remplacer Alonso chez Alpine ? L’arrivée d’Oscar Piastri avait été annoncée, mais le principal intéressé a démenti. Le nom de Daniel Ricciardo revient de plus en plus. L’Australien est actuellement chez McLaren, mais cela fait maintenant plusieurs semaines qu’un départ est évoqué. Et l’avenir de Ricciardo pourrait donc s’écrire du côté de chez Alpine.



Ricciardo sur le départ de chez McLaren, cela pourrait alors libérer une place aux côtés de Lando Norris. Qui sera alors le coéquipier du Britannique ? C’est ce baquet qui pourrait revenir à Oscar Piastri. Suite à l’imbroglio de sa vraie-fausse arrivée chez Alpine, l’Australien pourrait alors remplacer son compatriote chez McLaren et ainsi faire ses grands débuts en F1.

Un nouveau Français en F1 ?

La saison 2023 de Formule 1 pourrait également permettre de voir un nouveau Français sur la grille de départ. En plus de Pierre Gasly et Esteban Ocon, c’est Théo Pourchaire qui pourrait débarquer. Ce dernier brille actuellement en F2, mais son arrivée à l’échelon supérieur serait imminente. Pourchaire pourrait alors prendre place au volant d’une Alfa Romeo. Il ferait alors la paire avec Valterri Bottas, remplaçant Guanyu Zhou, actuel coéquipier du Finlandais.

Gasly continue chez AlphaTauri, mais avec qui ?

Pierre Galsy va lui donc rester chez AlphaTauri. Alors que le Français s’était retrouvé au coeur de nombreuses rumeurs sur son avenir, l’annonçant de retour chez Red Bull ou bien dans une autre écurie, cela a été actée, il continuera au sein de son équipe actuelle. Mais avec ? Actuellement, Gasly fait la paire avec Yuki Tsunoda. Pour le moment, l’avenir du pilote japonais est incertain. Rien ne dit qu’il sera toujours chez AlphaTauri en 2023, mais le patron de l’écurie avait dernièrement expliqué : « S’il continue à travailler comme il le fait depuis le début de la saison, en dehors de ses accidents, il a de grandes chances de continuer avec nous ».

Albon prolonge chez Williams, quid de Latifi ?

Chez Williams, l’annonce est dernièrement tombée : Alexander Albon a prolongé. Un nouveau contrat de visiblement deux saisons, qui assure donc au Thaïlandais sa place pour la saison 2023. Mais la question est de savoir si Nicholas Latifi sera toujours son coéquipier pour ce futur exercice. Rien n’est moins sûr concernant le Canadien. Ce qui pourrait alors libérer une place du côté de chez Williams.

Quel avenir pour Schumacher ?

Au sein de l’écurie Haas, le duo Magnussen-Schumacher pourrait ne pas forcément être reconduit. Si le premier cité va bien continuer où il est actuellement, l’inconnue concerne le fils du septuple champion du monde de Formule 1. Ces dernières semaines, Mick Schumacher s’est retrouvé au coeur de nombreuses rumeurs. Continuera ? Ne continuera pas chez Haas ? Telle sera donc la question dans les semaines à venir.