Ce terrible constat sur la décision fracassante de Fernando Alonso

Publié le 4 août 2022 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 4 août 2022 à 20h38

C'est désormais officiel, Fernando Alonso va quitter Alpine à la fin de la saison pour rejoindre Aston Martin. Une décision très controversée que ne comprend pas vraiment Felipe Massa. Le Brésilien juge le choix de Fernando Alonso et vante les qualités de son ancien coéquipier. Il révèle également que le grand gagnant de ce deal est l'écurie Aston Martin.

Au sortir d'une honorable sixième place au Castellet, Fernando Alonso a pris une décision fracassante. Après l'annonce de la retraite de Sebastian Vettel à l'issue de la saison, un baquet était libre chez Aston Martin. Des noms ressortaient avec insistance sauf celui de Fernando Alonso. Bien installé dans l'écurie Alpine, le paddock ne s'attendait pas à ce que l'Espagnol prenne la décision de rejoindre Aston Martin pour remplacer Sebastian Vettel. En effet, l'écurie britannique est en grande difficulté cette saison, avant dernière du classement des constructeurs devant Williams, tandis qu'Alpine est actuellement en 4e position, juste derrière Mercedes et devant McLaren. Une décision surprenante que ne comprend pas Felipe Massa, qui préfère avant tout vanter les qualités de Fernando Alonso.

F1 : Le successeur de Fernando Alonso déjà connu ? https://t.co/9TyvEo1htX pic.twitter.com/sZr7FJIIzM — le10sport (@le10sport) August 4, 2022

« Fernando est un pilote incroyable »

Ancien coéquipier de Fernando Alonso, Felipe Massa loue les capacités de l'Espagnol. Avant de revenir sur la décision étrange du futur pilote Aston Martin, il lui dresse un portrait élogieux. « Avant toute chose, j’aimerais dire que Fernando est un pilote incroyable, souligne Massa. J’ai eu la chance de travailler à ses côtés pendant de longues années chez Ferrari et j’ai beaucoup appris grâce à lui. À mon sens, il est l’un des meilleurs pilotes de Formule 1 » a-t-il déclaré dans des propos relayés par AutoJournal . Cependant, il estime que Fernando Alonso est le grand perdant de cette opération.

« Je ne sais pas si Fernando a beaucoup à gagner en échange »

Felipe Massa se montre dubitatif sur la décision de son ancien coéquipier et pense même que cela profitera sans doute plus à sa future écurie, plutôt qu'à Fernando Alonso. « Mais je dois reconnaître que sa décision de s’engager avec Aston Martin est un peu étrange. Il est clair qu’Aston Martin a beaucoup à gagner avec Fernando là-bas, mais je ne sais pas si Fernando a beaucoup à gagner en échange », juge-t-il. Pour lui, l'ancien champion du monde mérite de jouer le haut de la grille dans une écurie qui reflète son niveau, plutôt que chez Aston Martin où il devra batailler pour rentrer dans les points sans espérer un grand résultat. Il juge également les choix précédents de Fernando Alonso.

« C'est encore un choix étrange »