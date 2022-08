Formule 1

F1 : Un coup de tonnerre pour Gasly ? La réponse

Auteur d’une saison difficile, Pierre Gasly est en plein cœur d’une drôle d’affaire pour son avenir. Alors que son nom résonne de plus en plus chez Alpine, le pilote français a reçu les éloges de Red Bull qui ne souhaite en aucun cas le laisser partir chez l’écurie tricolore, une idée partagée par AlphaTauri.

La saison de Pierre Gasly est très loin de ses espérances. L’an dernier, le pilote français avait confirmé son Grand Prix remporté à Monza, une victoire historique qui semble bien loin désormais. A l’image de Mercedes à moindre échelle, AlphaTauri a raté le virage des nouvelles règles. Dans une voiture moins performante, Pierre Gasly ne parvient pas à faire la différence. Désormais, une place dans le top 10 relève presque de l’exploit alors qu’il avait commencé à s’y habituer.

Malgré tout, Pierre Gasly garde espoir pour la deuxième partie de saison. « Au cours des dernières semaines, nous avons essayé quelques directions de réglages et avec le départ depuis la voie des stands, nous avons décidé de défaire certaines choses. Nous sommes revenus aux choses que nous faisions en début de saison et nous avons découvert beaucoup de choses intéressantes. En termes de performance, nous étions meilleurs, et aussi par rapport aux week-ends précédents. Ce sont donc des données intéressantes », confiait le pilote AlphaTauri dans des propos relayés par Nextgen Auto . Mais au-delà de ses performances sur le circuit, Pierre Gasly fait également parler de lui en raison de son avenir incertain.

Après une pige non concluante chez Red Bull, Pierre Gasly était revenu aux sources chez AlphaTauri. Quelques années plus tard, Gasly sait qu’il a le coffre pour conduire dans une plus grande écurie. A tel point que son nom a résonné du côté de chez Alpine. Avec le départ de Fernando Alonso, l’équipe française doit lui trouver un remplaçant. Au départ, tout le monde pensait qu’Oscar Piastri pendrait la place d’Alonso. Ce qu’a démenti le pilote de F2… « Sans mon accord, Alpine F1 a publié un communiqué de presse en fin d'après-midi indiquant que je piloterais pour eux l'année prochaine. C'est faux et je n'ai pas signé de contrat avec Alpine pour 2023. Je ne piloterai pas pour Alpine l'année prochaine », a-t-il lâché sur Twitter . De quoi relancer la rumeur Gasly chez Alpine.

I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year.