Formule 1

Ce coup de gueule sur la décision fracassante de Fernando Alonso

Publié le 8 août 2022 à 10h35 par Hugo Chirossel mis à jour le 8 août 2022 à 10h38

Alors que Fernando a annoncé il y a quelques jours qu’il évoluera chez Aston Martin la saison prochaine, Alpine pensait tenir son successeur en la personne d’Oscar Piastri. Mais le jeune pilote australien a démenti cette information et serait en réalité d’ores et déjà d’accord avec McLaren. Une décision qui a du mal à passer auprès d’Otmar Szafnauer, directeur de l’écurie française.

Le jeu des chaises musicales a pris place il y a quelques jours en Formule 1. Après l’annonce du départ à la retraite de Sebastian Vettel, Aston Martin a officialisé un accord avec Fernando Alonso afin que ce dernier prenne sa place la saison prochaine. Une situation qui a surpris Otmar Szafnauer : « je n’avais jamais vécu ça », a-t-il confié dans une interview accordée à El Confidential . La décision de l’Espagnol a surpris l’écurie française même si le directeur d’Alpine « comprend pourquoi » il a fait ce choix.

F1 : Le successeur de Fernando Alonso déjà connu ? https://t.co/9TyvEo1htX pic.twitter.com/sZr7FJIIzM — le10sport (@le10sport) August 4, 2022

« Le capitalisme dans sa version la plus pure »

Pour lui, le départ de Fernando Alonso symbolise « le capitalisme dans sa version la plus pure. Rien n'est sûr jusqu'à la signature. On a eu beaucoup d'échanges avec Fernando, on voulait qu'il reste, apparemment il a aussi eu ces conversations avec Aston Martin (…) Malheureusement, Alonso a signé chez Aston Martin et je comprends pourquoi. Mais, pour Piastri, je ne comprends pas . » Car si l’annonce du pilote espagnol a surpris, Alpine pensait tenir son successeur en la personne d’Oscar Piastri, que l’écurie forme depuis plusieurs années.

« Je ne piloterai pas pour Alpine l’année prochaine »

Alpine avait même annoncé officiellement que le jeune australien de 21 ans serait aux côtés d’Esteban Ocon la saison prochaine, chose qu’il s’est empressé de démentir : « je comprends que, sans mon accord, Alpine F1 a publié un communiqué de presse en fin d’après-midi indiquant que je piloterai pour eux l’année prochaine. C’est faux et je n’ai pas signé de contrat avec Alpine pour 2023. Je ne piloterai pas pour Alpine l’année prochaine », a-t-il lâché dans un tweet. Il serait en réalité déjà d’accord pour rejoindre McLaren l’année prochaine. Un choix et une manière de faire qui ne passent pas du tout auprès d’Otmar Szafnauer.

« Je m'attendais à plus de loyauté de la part de Piastri »

« Je m'attendais à plus de loyauté de la part de Piastri », a-t-il confié à El Confidential . « Il devrait avoir plus de loyauté envers l'équipe qui s'est occupée de lui, qui l'a mené vers le Championnat du monde et, surtout, qui, depuis un an, le met dans une Formule 1 pour le préparer, pour lui faire apprendre les circuits (...) J'ai commencé en Formule 1 en 1989 et je n'ai jamais rien vu de tel. Et ce n'est pas une question de Formule 1, c'est une question d'intégrité en tant qu'être humain. Cela pourrait arriver au hockey sur glace ou au football, peu importe. Mais vous ne faites pas ça. Il a signé un papier, un document, disant qu'il allait faire quelque chose de différent . »

Alpine ne lâche pas l’affaire