Formule 1

F1 : Les adieux adressés à Fernando Alonso

Publié le 2 août 2022 à 07h35 par Pierrick Levallet

Pour pallier le départ à la retraite de Sebastian Vettel, Aston Martin a annoncé l’arrivée de Fernando Alonso dès la saison prochaine. En fin de contrat à l’issue de l’année 2022, l’Espagnol quittera donc Alpine deux ans après son retour en Formule 1. L’écurie française lui a d’ailleurs envoyé un vibrant message pour le remercier de ce qu’il a accompli au sein de l’équipe.

Il y a quelques jours, Sebastian Vettel a fait une annonce qui s'est avérée être un énorme coup de tonnerre pour la Formule 1. En effet, l'Allemand a révélé qu'il prendra sa retraite à l'issue de la saison. « Cette décision a été difficile à prendre et j'ai passé beaucoup de temps à y réfléchir. À la fin de l'année, je veux prendre un peu plus de temps pour réfléchir à ce que je vais faire ensuite. Il est très clair pour moi que, étant père, je veux passer plus de temps avec ma famille. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire au revoir. Il s'agit plutôt de dire merci à tout le monde, et surtout aux fans. La Formule 1 ne pourrait pas exister sans leur soutien passionné » a-t-il expliqué sur ses réseaux sociaux. Aston Martin s'est donc activé pour lui trouver un remplaçant et l'a rapidement officialisé en la personne de Fernando Alonso. L'Espagnol, en fin de contrat à l'issue de l'année de 2022, ne prolongera donc pas avec Alpine. Et l'écurie française a tenu à lui faire ses adieux.

We wish Fernando the best for his future in Formula 1. Fernando has always been, and always will be, part of the Renault and Alpine family and we’re proud and privileged to have shared so many on-track moments together. pic.twitter.com/hyZOVdOKHb — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) August 1, 2022

«Fernando a toujours fait et fera toujours partie de la famille Renault et Alpine»

« Nous souhaitons le meilleur à Fernando pour son avenir en Formule 1. Fernando a toujours fait et fera toujours partie de la famille Renault, et Alpine et nous sommes fiers et privilégiés d’avoir partagé autant de moments en piste ensemble. Nous avons hâte de terminer le reste de la saison 2022 avec Fernando en bleu, et nous continuerons à pousser au maximum jusqu’au dernier tour en novembre » a révélé Alpine sur son compte Twitter avant de poursuivre. « L’équipe annoncera sa composition de pilotes pour la saison 2023 de Formule 1 en temps voulu. »

Alonso nourrit de grandes ambitions...

De son côté, Fernando Alonso a justifié son choix de rejoindre Aston Martin en affirmant qu’elle était l’écurie qui collait le mieux à ses ambitions : « L’équipe Aston Martin F1 a clairement l’énergie et l’engagement pour gagner, et c’est donc l’une des équipes les plus excitantes de la Formule 1 aujourd’hui. Je connais Lawrence et Lance depuis de nombreuses années et il est évident qu’ils ont l’ambition et la passion de réussir en Formule 1. J’ai vu l’équipe attirer systématiquement des personnes formidables avec des pedigrees de gagnants, et j’ai pris conscience de l’énorme engagement envers de nouvelles installations et ressources à Silverstone. […] J’ai toujours la soif et l’ambition de me battre pour être devant, et je veux faire partie d’une organisation qui s’engage à apprendre, à se développer et à réussir. Nous sommes tous conscients qu’il y a beaucoup à faire pour être devant et que nous devons mettre toutes nos énergies à travailler ensemble pour trouver la performance. La passion et le désir de performer dont j’ai été témoin m’ont convaincu de maintenir mon plaisir et mon engagement en F1. J’ai l’intention de gagner à nouveau dans ce sport et je dois donc saisir les opportunités qui me conviennent. »

... et a déjà convaincu son monde chez Aston Martin