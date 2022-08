Formule 1

F1 : Coup de tonnerre pour l’avenir de Fernando Alonso

Publié le 1 août 2022 à 10h46 par Hugo Chirossel mis à jour le 1 août 2022 à 10h51

Alors que la Formule 1 se remet tout doucement de l’annonce du départ à la retraite de Sebastian Vettel, une nouvelle information vient de tomber. Après deux ans chez Alpine, Fernando Alonso va quitter l’écurie à l’issue de la saison. Le pilote espagnol va s’engager chez Aston Martin pour un contrat de plusieurs années.

« Je suis là pour annoncer ma retraite de la Formule 1 à l’issue de la saison 2021-2022. Cette décision a été difficile à prendre et j'ai passé beaucoup de temps à y réfléchir. À la fin de l'année, je veux prendre un peu plus de temps pour réfléchir à ce que je vais faire ensuite. Il est très clair pour moi que, étant père, je veux passer plus de temps avec ma famille. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire au revoir. Il s'agit plutôt de dire merci à tout le monde, et surtout aux fans. La Formule 1 ne pourrait pas exister sans leur soutien passionné . » Il y a quelques jours, Sebastian Vettel a annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière à l’issue de la saison. Une décision qui a ému le monde la Formule 1, mais qui a également libéré une place chez Aston Martin.

Alonso va rejoindre Aston Martin

L’écurie n’a pas tardé à trouver son remplaçant, puisqu’elle vient d’annoncer que Fernando Alonso sera son prochain pilote, aux côtés de Lance Stroll. « L'ensemble de l'entreprise est très enthousiaste à l'idée d'apporter à l'équipe l'incroyable expérience de Fernando, son rythme et son sens de la course. Le recrutement d'un talent spécial tel que Fernando est une déclaration d'intention claire de la part d'une organisation qui s'est engagée à développer une équipe de Formule 1 gagnante », a déclaré Aston Martin ce lundi via un communiqué.

NEWS: @AstonMartinF1 announces Fernando Alonso for 2023.We are delighted to confirm that two-time #F1 World Champion @alo_oficial will join the team from next season on a multi-year contract.Tap below to read more. ⬇️#WeClimbTogether — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) August 1, 2022

« Aston Martin F1 a clairement l’énergie et l’engagement pour gagner »

Fernando Alonso de son côté a confié que « l’équipe Aston Martin F1 a clairement l’énergie et l’engagement pour gagner, et c’est donc l’une des équipes les plus excitantes de la Formule 1 aujourd’hui. Je connais Lawrence et Lance depuis de nombreuses années et il est évident qu’ils ont l’ambition et la passion de réussir en Formule 1. J’ai vu l’équipe attirer systématiquement des personnes formidables avec des pedigrees de gagnants, et j’ai pris conscience de l’énorme engagement envers de nouvelles installations et ressources à Silverstone . »

« J’ai toujours la soif et l’ambition de me battre pour être devant »

Alonso a poursuivi en affirmant que pour lui « personne en Formule 1 aujourd’hui ne fait preuve d’une plus grande vision et d’un engagement absolu à gagner, et cela en fait une opportunité vraiment excitante pour moi. J’ai toujours la soif et l’ambition de me battre pour être devant, et je veux faire partie d’une organisation qui s’engage à apprendre, à se développer et à réussir. Nous sommes tous conscients qu’il y a beaucoup à faire pour être devant et que nous devons mettre toutes nos énergies à travailler ensemble pour trouver la performance. La passion et le désir de performer dont j’ai été témoin m’ont convaincu de maintenir mon plaisir et mon engagement en F1. J’ai l’intention de gagner à nouveau dans ce sport et je dois donc saisir les opportunités qui me conviennent. »

Piastri pour remplacer Alonso ?

Alors qu’il était en discussion avec Alpine afin de prolonger l’aventure, Fernando Alonso a donc finalement décidé de remplacer Sebastian Vettel chez Aston Martin. La durée de son contrat n’a pas été dévoilée, on parle seulement d’un bail de plusieurs saisons. Ce départ pourrait profiter à Oscar Piastri, jeune talent de l’Alpine Academy à la recherche d’un siège en Formule 1.