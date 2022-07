Formule 1

F1 : Hamilton, Vettel... L’incroyable exploit d’Ocon

Publié le 31 juillet 2022 à 12h35 par Pierrick Levallet

Ce dimanche, c’est sur l’Hungaroring de Budapest que les pilotes de Formule 1 disputeront la treizième course de la saison. Naturellement, Esteban Ocon garde un très bon souvenir du Grand Prix de Hongrie puisqu’il a décroché sa première victoire en carrière là-bas en 2021. Le pilote d’Alpine avait surpris Lewis Hamilton, tandis que Max Verstappen assistait impuissant au succès du Français.

Ce dimanche, les pilotes de Formule 1 disputeront le treizième Grand Prix de la saison en Hongrie. Sur l’Hungaroring de Budapest, George Russell pourrait bien créer la surprise et décrocher la première victoire de Mercedes en 2022. Le Britannique a obtenu la pole position après les qualifications, devant Carlos Sainz Jr et Charles Leclerc. Esteban Ocon, lui, s’élancera de la cinquième place après des qualifications rondement menées. Le Français pourrait tout aussi bien créer la surprise ce dimanche après l’avoir déjà fait en 2021 sur le même circuit.

Un carnage au départ

En effet, c’est en Hongrie qu’Esteban Ocon a décroché sa première victoire en carrière. En 2021, le pilote d’Alpine a parfaitement su jouer ses cartes pour prendre Lewis Hamilton de court. Le lancement de la course ne s’était pas vraiment bien passé. Après un mauvais départ, Valtteri Bottas se fait avaler par le peloton. Au premier virage, le Finlandais se manque et le constat est sans appel. Le pilote de Mercedes percute la monoplace de Lando Norris qui vient à son tour toucher celle de Max Verstappen. Valtteri Bottas, lui, finit sa course dans la Red Bull de Sergio Pérez. Derrière, d’autres incidents impliquent Lance Stroll, Charles Leclerc et Daniel Ricciardo. Après le premier virage, quatre pilotes abandonnent déjà : Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Lance Stroll et Charles Leclerc. Max Verstappen reste en course mais a subi de gros dégâts sur sa voiture. Esteban Ocon, quant à lui, a parfaitement su profiter de ce moment de flottement pour prendre la deuxième place derrière Lewis Hamilton. Mais avec les nombreux débris sur la piste, la Safety Car déployée se transforme en drapeau rouge. Les pilotes sont donc redirigés vers la voie des stands, ce qui laisse à Red Bull le temps de se pencher sur le cas de Max Verstappen. La course ne reprendra que trente minutes plus tard avec un top 10 assez déroutant : Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Carlos Sainz Jr, Yuki Tsunoda, Nicholas Latifi, Fernando Alonso, George Russell, Kimi Räikkönen et Mick Schumacher. Avec cette longue pause, les conditions ont eu le temps d’évoluer et la piste s’avère nettement moins détrempée. Lewis Hamilton va alors faire un choix stratégique qui se révélera être une erreur.

Mauvaise stratégie pour Hamilton, Ocon et Vettel s’envolent

Alors que tous les autres pilotes redémarreront du stand, le pilote de Mercedes est le seul sur la grille de départ. Alors que la piste est presque sèche, le Britannique conserve ses pneus intermédiaires. Du côté des stands, c’est George Russell qui sort le premier. Mais il ralentira soudainement, sans doute pour redonner les places qu’il avait gagné. Finalement, Lewis Hamilton rentre au stand pour changer ses gommes et c’est Esteban Ocon qui se retrouve en tête de ce Grand Prix de Hongrie. Le pilote de Mercedes ressort 14e... et dernier (après les multiples abandons) ! À l’avant, Esteban Ocon et Sebastian Vettel s’envolent devant Nicholas Latifi, qui crée un véritable bouchon devant Yuki Tsunoda et Carlos Sainz Jr. Max Verstappen, lui, peine à contenir Pierre Gasly alors que Lewis Hamilton se rapproche de plus en plus. En tête de course, Esteban Ocon garde une seconde d’avance sur Sebastian Vettel, alors que les deux pilotes disposent eux-mêmes d’un écart de huit secondes avec Nicholas Latifi. Après 16 tours, le gouffre se creuse un peu plus entre le duo Ocon-Vettel et Nicholas Latifi. Max Verstappen fait son retour dans le top 10 avec une neuvième position. Lewis Hamilton est onzième. Deux tours plus tard, Sebastian Vettel passe sous la seconde de retard et peut activer son DRS. Mais malgré cela, l’Allemand ne sera pas en mesure d’attaquer Esteban Ocon. De son côté, Lewis Hamilton revoit sa stratégie en rentrant au stand au 20e tour afin de faire l’undercut sur Max Verstappen. Chose qu’il parviendra à faire puisqu’il s’emparera de la dixième place devant son rival dans la course au titre. Le top 5 ne s’est pas encore arrêté à l’approche des 30 tours. D’ailleurs, Esteban Ocon a réussi à creuser un nouvel écart avec Sebastian Vettel puisque deux secondes les séparent. Le duo a onze secondes d’avance sur le troisième. Pendant ce temps, Lewis Hamilton poursuit sa folle remontée et prend la cinquième place à cinq secondes de Carlos Sainz Jr.

Arrêt au stand parfait pour Ocon

Au début du 37e tour, Sebastian Vettel décide de s’arrêter. L’Allemand ressortira cinq secondes devant le duo Sainz Jr-Hamilton alors qu’il vient de se faire dépasser par Fernando Alonso. Esteban Ocon lui répond dans la foulée et son arrêt est bon. Alors que Sebastian Vettel lui met la pression, le pilote d’Alpine résiste et conserve son avantage. Fernando Alonso, qui avait provisoirement pris la tête, s’arrête aux alentours du 40e tour. À 25 tours de la fin, Esteban Ocon dispose encore d’une seconde d’avance sur Sebastian Vettel, tandis que Lewis Hamilton s’arrêtera au 47e tour et perd quelques places. À l’avant, les choses s’animent entre Esteban Ocon et Sebastian Vettel. À la faveur du dépassement des premiers retardataires, le pilote d’Aston Martin tente l'attaque à l'intérieur au début du 49e tour mais le Français ferme autoritairement la porte. Au tour suivant, l’Allemand ne tente pas sa chance mais la pression est grande sur Esteban Ocon.

Hamilton continue de pousser, mais c’est trop tard

Derrière, Lewis Hamilton rattrape progressivement son retard sur le top 4. Un combat se met alors en place entre le Britannique et Fernando Alonso, ce qui laisse un peu de répit à Carlos Sainz Jr en troisième position. Finalement, Lewis Hamilton prendra le dessus sur le coéquipier d’Esteban Ocon et s'emparera de la quatrième place. À trois tours de la fin, le pilote de Mercedes prend l’ascendant sur Carlos Sainz Jr et monte sur le podium provisoire, à sept secondes d’Esteban Ocon et Sebastian Vettel. Entre les deux hommes, la situation semble s’être stabilisée avec un écart d’une seconde et demie. Lewis Hamilton fonce sur Sebastian Vettel, mais ce sera déjà trop tard. Esteban Ocon franchira la ligne d’arrivée tranquillement, décrochant la première victoire de sa carrière en Formule 1.