Formule 1

Après Leclerc, Sainz adresse un gros tacle à Ferrari

Publié le 15 août 2022 à 16h35 par Dan Marciano

Charles Leclerc paie cash les erreurs de Ferrari. Le pilote monégasque a perdu sa place de leader au classement général au profit du champion du monde en titre. Son coéquipier au sein de la Scuderia, Carlos Sainz Jr, a reconnu que son équipe avait commis pas mal d'erreurs lors de cette première partie de saison et espère une remise en question durant cette petite trêve estivale.

La stratégie de Ferrari avait empêché Charles Leclerc de performer chez lui, lors du Grand Prix de Monaco le 29 mai dernier. Irrité, le pilote n'avait pas hésité à mettre la pression sur son équipe, qui s'est encore loupée lors du Grand Prix d'Hongrie il y a quelques jours. Performant lors des qualifications, le Monégasque a finalement terminé à la 6ème place après que sa team lui ait conseillé d'opter pour des pneumatiques durs. Après cette nouvelle erreur, qui permet à Max Verstappen de prendre le large au classement général de Formule 1, Leclerc n'avait pas mâché ses mots.





F1 : Critiquée, Ferrari lâche une réponse fracassante à Charles Leclerc

Leclerc perd ses nerfs après les erreurs de Ferrari

« Nous voulons absolument tout faire pour nous améliorer dans chaque chose que nous faisons, et évidemment en regardant la première partie de cette saison, il y a eu des problèmes de stratégie, il y a eu quelques problèmes de fiabilité et il y a eu des erreurs de pilotage. Sur la fiabilité et la stratégie, nous travaillons extrêmement dur pour nous améliorer. Et après une erreur, nous suivons toujours exactement le même processus, qui consiste à essayer d’analyser d’où viennent les erreurs, pourquoi avons-nous pris la mauvaise décision à un certain point de la course, afin d’aller de l’avant. Dès qu’on comprend une erreur, alors on peut passer à autre chose » avait confié Charles Leclerc.

Sainz très critique contre Ferrari

Responsable chez Ferrari, Mattia Binotto a plutôt remis la faute sur la monoplace, loin d'être performante selon lui. Mais interrogé sur la saison de la Scuderia, Carlos Sainz Jr partage l'avis de son équipier dans des propos rapportés par F1i . « Il est clair que nous avons manqué de constance sur tous les fronts. De mon côté d’abord, je n’ai pas réussi à trouver immédiatement mes marques avec la voiture. Et maintenant que la voiture est très performante et que je m’y sens mieux, il y a encore des problèmes de fiabilité et lors des arrêts au stand. Cela ne nous permet pas d’être constants. En Hongrie, j’aurais probablement pu décrocher un meilleur résultat si nos arrêts s’étaient mieux déroulés » a confié l'Espagnol, quatrième en Hongrie.

« Notre équipe a clairement besoin de gagner en maturité »