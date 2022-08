Formule 1

F1 : Schumacher tente un drôle coup sur... Instagram

Publié le 16 août 2022 à 22h35 par Arthur Montagne

Alors que la grille 2023 commence à sérieusement se dessiner, certains baquets ne sont pas encore attribués à l'image de celui de la Haas qui épaulera Kevin Magnussen. Pour le moment, c'est Mick Schumacher qui a ce volant, mais rien ne garantit que ce sera toujours le cas. Pour l'ancien pilote allemand, Hans Joachim Stuck, ce serait une catastrophe si le fils du septuple champion du monde se retrouvait sans volant en 2023.

La période des transferts, qui se dérouler traditionnellement l'été en Formule 1, promettait d'être assez calme cette saison. C'était sans compter les deux vétérans du paddock qui ont décidé de mettre le feu au marché. En effet, Sebastian Vettel a annoncé sa retraite ce qui libère un baquet chez Aston Martin qui ne sera resté vacant que quelques jours, puisque rapidement c'est Fernando Alonso qui a annoncé qu'il succéderait au quadruple champion du monde. Et pourtant, Sebastian Vettel avait milité pour Mick Schumacher pour le remplacer. « Je pense beaucoup de bien de Mick [Schumacher], je ne suis évidemment pas totalement objectif parce que je suis très proche de lui, mais je pense qu'il est un grand pilote. Et c'est quelqu'un qui apprend, il continue d'apprendre quand d'autres calent ou arrêtent de progresser. Il a donc des qualités mais il est aussi très jeune et n'a pas beaucoup d'expérience. Donc je ne sais pas, ce n'est pas moi qui décide », confiait l'Allemand. Mais Mick Schumacher reste donc dans le flou pour 2023.

«Schumacher mérite clairement une meilleur voiture que la Haas»

Une situation que l'ancien pilote allemand Hans Joachim Stuck a dû mal à comprendre. Ce dernier estime en effet que Mick Schumacher a le talent pour rejoindre une écurie plus performante que Haas. « Il a prouvé sa valeur cette saison. Il mérite clairement une meilleur voiture que la Haas. S’il ne trouve pas un volant ailleurs pour quelque raison que ce soit, il n’a qu’à rempiler avec Haas pour une autre année. Mais si Mick devait perdre sa place, je ne comprendrais pas que Haas prenne un autre jeune pilote. Parce qu’ils n’obtiendront rien de mieux », assure-t-il à Eurosport avant d'afficher sa crainte pour l'avenir du fils du septuple champion du monde.

«Ne pas courir en Formule 1 pendant un an serait dramatique pour lui»

« Ne pas courir en Formule 1 pendant un an serait dramatique pour lui. Je serais très surpris si Schumacher ne trouvait pas de volant ailleurs. Il montre des performances intéressantes, les responsables des différents teams peuvent le voir. Il a aussi un grand nom. Une équipe à la recherche d’un jeune pilote ne peut pas faire mieux que de signer un Mick Schumacher », ajoute Hans Joachim Stuck.

Mick Schumacher vient de follow le compte Insta de Laurent Rossi ✅L'Allemand chez Alpine, vous valideriez ❓ pic.twitter.com/1elOanZEC2 — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) August 16, 2022

Schumacher sème le doute sur Instagram