Formule 1

Insultes, racisme... Les terribles révélations de ce pilote de F1

Publié le 14 août 2022 à 18h35 par Pierrick Levallet

Plutôt convaincant en F2, Guanyu Zhou a été promu en F1 cette année puisqu’il a rejoint Alfa Romeo. Mais à son arrivée dans la discipline, le Chinois a révélé avoir été la cible de nombreuses critiques concernant sa légitimité dans le paddock. Le pilote de 23 ans a même fait les frais de quelques insultes racistes, ce qui n’a pas manqué de le surprendre vu sa cote de popularité en F2.

Après une dernière belle année en F2, où il a terminé troisième, Guanyu Zhou a été promu en F1. Le Chinois a intégré l’écurie Alfa Romeo aux côtés de Valtteri Bottas pour remplacer Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi. Le pilote d’aujourd’hui 23 ans est devenu le premier pilote chinois à prendre un départ en F1. Mais à son arrivée, Guanyu Zhou a dû faire face à de nombreuses critiques de la part des fans de la discipline. Sa légitimité sur la grille de départ a été plusieurs fois remise en cause. Son niveau et son statut de pilote soutenu financièrement par des entreprises et qui a obtenu son baquet par ce biais lui ont été reprochés. Guanyu Zhou a d’ailleurs révélé qu’il avait été blessé par ces remarques.

«Ça me fait un peu mal»

« J'ai pu prouver ma valeur et changer l'opinion de la plupart des observateurs, donc je suis très heureux de ce côté-là. Les critiques ? Ça me fait un peu mal. Quand vous atteignez votre rêve - j'ai terminé dans les trois premiers en F2 et j'avais assuré les points de Super Licence - et quand les gens ne suivent pas vraiment votre parcours et disent des choses comme ça, de mon côté ça me fait un peu mal », explique le pilote d’Alfa Romeo dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«J'ai été assez surpris par le nombre de personnes qui ont fait des commentaires racistes»

Zhou Guanyu a ensuite avoué qu’il avait été victimes d’insultes racistes de la part des fans de F1 : « Est-ce que les commentaires en ligne m’ont blessé ? Oui, de nos jours, les gens utilisent beaucoup internet et les réseaux sociaux. Quand c'est arrivé, j'ai été assez surpris par le nombre de personnes qui ont fait des commentaires racistes ou des choses comme ça. Vous avez toujours des supporters qui vous soutiennent, mais beaucoup d'entre eux ne suivent pas vraiment la F2 ou les catégories junior. Ils suivent juste la F1, ils regardent qui vous êtes, que vous venez de Chine, [et se disent] que c'est la seule raison pour laquelle vous obtenez un baquet, peu importe la raison. Ça m'a fait mal, parce que lorsque vous avez un rêve et que vous l'atteignez enfin, vous vous attendez à ce que les gens vous félicitent, et non à ce qu'ils vous envoient ces messages et essaient de vous rabaisser. Mais je ne me laisse pas abattre par le simple fait de lire ces commentaires ou que les gens me balancent des mauvaises choses. Le mieux que je puisse faire est de faire tout ce que je peux sur la piste. Je pense que nous avons démontré cela. Je suis très heureux maintenant ».

«Je suis tout à fait capable de gérer tout cela»