Formule 1

F1 : Les vérités de Gasly sur son calvaire

Publié le 13 août 2022 à 09h35 par Thibault Morlain

En cette saison 2022, la F1 a décidé de changer les règlements. Certaines écuries en ont alors profité pour remonter la pente, mais pour d’autres, cela a compliqué les choses. Cela vaut notamment pour AlphaTauri où Pierre Gasly est désormais en grande difficulté. Si le Français brillait lors des derniers exercices, ce n’est plus le cas actuellement. Et Gasly a tenté de s’expliquer.

Elle est bien loin la victoire de Pierre Gasly du côté de Monza lors de la saison 2020. Alors que le pilote AlphaTauri avait surpris tout le monde en Italie, le Français avait ensuite continué sur sa lancée lors du dernier exercice. Forcément, on attendait toujours plus pour cette saison 2022. Le fait est toutefois que c’est l’inverse qui se passe pour Gasly. En effet, avec le changement de réglementation en Formule 1, AlphaTauri voit sa monoplace loin des meilleures désormais et forcément, pour Pierre Gasly, cela impacte ses performances. Alors qu’il avait l’habitude de se hisser jusqu’en Q3 et de se classer dans les premières lignes de la grille de départ, le pilote de 26 ans a désormais tout le mal du monde à passer la Q1 et la Q2.

F1 : L’annonce fracassante de Pierre Gasly https://t.co/gKwh8O5cef pic.twitter.com/16U9n7MUx0 — le10sport (@le10sport) August 12, 2022

« Nous ne sommes pas assez compétitifs en qualifications »

Pourquoi alors rien ne va plus pour Pierre Gasly ? A l’occasion d’un entretien accordé à Motorsport , le pilote AlphaTauri a justifié ses difficultés durant cette saison 2022. Le Français a alors évoqué deux raisons : « Je pense que c'est très simple, il y a deux raisons. La première est liée à la perte de compétitivité en qualifications, un front sur lequel nous nous débrouillions très, très bien l'an dernier. J'étais constamment en Q3, en Q1 je n'avais besoin que d'un seul jeu de pneus pour passer le cut, et c'est la première raison qui nous a affectés cette saison, c'est-à-dire que nous ne sommes pas assez compétitifs en qualifications et cela rend les courses difficiles ».

La concurrence meilleure qu’AlphaTauri

Et pour qui est de la deuxième, Pierre Gasly a mis en avant le développement de la concurrence directe : « La seconde est liée au pas en avant de nos concurrents directs, comme Alfa Romeo, Alpine, et aussi Haas. L'an dernier on se battait pour les premières places parmi les équipes du milieu de classement, je ne sais pas combien de fois je me suis qualifié aux côtés de Charles (Leclerc) ».

« Nous avons eu plusieurs soucis avec la voiture »