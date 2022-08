Formule 1

F1 : L’annonce fracassante de Pierre Gasly

Publié le 12 août 2022 à 15h35 par Thibault Morlain

Le départ à la retraite de Sebastian Vettel a provoqué un jeu de chaises musicales qui va chambouler la grille pour 2023. Et cela a commencé avec Fernando Alonso qui a rejoint Aston Martin. De quoi libérer une place chez Alpine aux côtés d’Esteban Ocon. Un baquet pour lequel le nom de Pierre Gasly a été évoqué. Aujourd’hui chez AlphaTauri, le Français fait l’objet de nombreuses concernant son avenir. Face à ces différents bruits, Gasly s’est d’ailleurs confié.

A quoi va ressembler la grille de départ en 2023 ? Suite à la retraite de Sebastian Vettel, de nombreux changements vont intervenir. Il est d’ailleurs déjà acte que Fernando Alonso rejoindra Aston Martin. Mais cela va encore bouger et il a notamment été question d’un possible départ de Pierre Gasly, sous contrat avec Red Bull et aujourd’hui chez AlphaTauri. Toutefois, récemment, Helmut Marko, dirigeant de Red Bull, assurait concernant le Français : « Il n’y a pas de clause de sortie pour Gasly. Il n’y avait pas de clause avant la pause estivale et il n’y aura pas de clause après la pause estivale ».

« Ma situation avec Red Bull est claire »

Il n’empêche que les rumeurs ont été nombreuses concernant Pierre Gasly. Et à l’occasion d’un entretien accordé à Motorsport , le pilote AlphaTauri s’est confié sur tout ce qui peut se dire à son égard, expliquant : « C'était amusant à voir car ma situation avec Red Bull est claire, j'ai encore un an sur mon contrat avec eux. Je pense qu'il y a eu des rumeurs autour de mon nom parce que Red Bull n'avait pas encore clairement annoncé ce qui était prévu avec moi, du moins je le pense ».



Et bien qu’il soit loin de Red Bull, Pierre Gasly discute tout de même avec l’écurie avec laquelle il est sous contrat. Concernant ses discussions avec Helmut Marko, il a expliqué : « On se voit toujours chaque année pour parler de l'avenir. Et il a été très clair en me disant qu'ils voulaient me garder chez AlphaTauri. Une fois que Perez s’est engagé, ils voulaient que je reste là où je suis, et nous continuerons jusqu'à l'expiration de mon contrat, et l'année prochaine ce sera ma 10e en tant que pilote Red Bull, incroyable. Après ? On verra ce qu'il se passe ».

Gasly et les rumeurs Mercedes et McLaren

Aucun transfert ne semble donc être à prévoir pour Pierre Gasly. Pourtant, le Français a été annoncé un peu partout, y compris dans de grosses écuries à l’instar de Mercedes ou encore McLaren. « Je suis heureux d'entendre ça. Vous savez, après une seule saison de Formule 1, j'ai été promu chez Red Bull, et à ce moment-là, ils m'ont donné une belle opportunité parce qu'ils ont vu mon potentiel. Si j'y pense maintenant, après cinq ans en Formule 1, je suis un pilote décidément plus complet. J'ai beaucoup plus d'expérience, je suis plus efficace pour travailler avec l'équipe, je sais exactement ce que j'attends de la voiture et mes retours sont beaucoup plus clairs. Nous grandissons et apprenons », a d’ailleurs expliqué Gasly en réponse à ces intérêts annoncés de Mercedes et McLaren.

« Prêt pour une écurie de haut niveau ? Oui »