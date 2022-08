Formule 1

F1 : Kardashian, Netflix… L’improbable sortie du patron de Mercedes

Publié le 21 août 2022 à 10h35 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, la Formule 1 est un sport plus populaire que jamais. Cela n’était pourtant pas le cas il y a quelques années de cela. En effet, la F1 était plutôt considéré comme un sport de niche. Au fil du temps, cela a considérablement évolué et les fans ne cessent de se multiplier. Une croissance fulgurante notamment favorisée par la série Drive To Survive sur Netflix. A ce propos, Toto Wolff, patron de Mercedes, a fait une sortie remarquée.

Désormais, les Grands Prix de Formule 1 sont un véritable spectacle, regardés par des millions de fans à travers le monde à la télévision, alors qu’ils sont des centaines de milliers à se déplacer chaque week-end sur les circuits. Il faut dire que les scénarios proposés ont de quoi intéresser. Aujourd’hui, c’est la lutte entre Max Verstappen et Charles Leclerc qui suscite toute l’attention. Et la saison dernière, qui restera longtemps dans l’histoire, c’est le duel entre le Néerlandais et Lewis Hamilton qui avait fait vibrer les foules. Jusqu’au dernier tour du dernier Grand Prix, c’était indécis entre le pilote Red Bull et celui de Mercedes. Un spectacle incroyable qui contribue plus jamais à l’explosion de la F1 à travers le monde. En effet, ces dernières années, la croissance de ce sport a été exceptionnelle.

F1: Proche de la retraite, Lewis Hamilton passe aux aveux https://t.co/NFvbuDuy9C pic.twitter.com/8kzqfRTZcK — le10sport (@le10sport) August 21, 2022

« C’est comme si on avait ajouté les Kardashian au scénario de la F1 »

Et pour grandir très vite en très peu de temps, la Formule 1 a pu compter sur l’aide de Netflix. En effet, la plateforme a consacré une série à ce sport : Drive To Survive. Un show qui a conquis les spectateurs et amené de nouveaux fans. Cette série a ainsi contribué à l’explosion de la F1 ces derniers mois. Toto Wolff en est d’ailleurs plus que jamais conscient. Et dans des propos rapportés par F1, le patron de Mercedes a d’ailleurs livré une amusante comparaison concernant cette série Drive To Survive : « Netflix a mis en valeur la personnalité des pilotes en dramatisant parfois le contexte. C’est comme si on avait ajouté les Kardashian au scénario de la F1 ».

« Jusque-là, nous étions considérés comme un sport de niche »

Merci donc Netflix et Drive To Survive. Grâce à cela, la Formule 1 est donc passée dans une autre dimension alors qu’un regarde bien différent existait sur ce sport auparavant. A ce propos, le patron de Lewis Hamilton chez Mercedes a expliqué : « Jusque-là, nous étions considérés comme un sport de niche aux Etats-Unis. Nous n’avons jamais vraiment attiré les fans américains dans une discipline high tech perçue comme réservée aux privilégiés ».

« Les lignes ont commencé à bouger »