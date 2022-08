Formule 1

F1: Proche de la retraite, Lewis Hamilton passe aux aveux

Publié le 21 août 2022 à 07h35 par La rédaction

À l’âge de 37 ans, Lewis Hamilton approche à grands pas de la retraite. Le pilote de l’écurie Mercedes s’est plongé dans ses souvenirs et a passé en revue sa longue carrière qui a débuté il y a 15 ans, de tout le travail qu’il a pu réaliser pour en arriver là. Mais le Britannique pense aussi à ce qu’il pourrait se passer lorsqu’il prendra sa retraite.

15 ans après son arrivée dans la Formule 1, Lewis Hamilton arrive bientôt au terme de sa carrière. Avec sept titres de champions, 103 pôles en plus de 300 courses, le pilote de chez Mercedes est devenu l’un des plus grands dans le monde de la F1. Alors que l’heure de la retraite approche pour le Britannique, c’est l’heure pour lui de revenir sur les meilleurs souvenirs de sa carrière, mais aussi de préparer son futur.

F1 : Voilà pourquoi Lewis Hamilton est devenu un champion hors norme https://t.co/B8MshIox69 pic.twitter.com/zpBgEnB1TS — le10sport (@le10sport) August 20, 2022

« La réalisation d’un rêve est une expérience très, très surréaliste »

Arrivé dans le monde de la Formule 1 il y a maintenant 15 ans, Lewis Hamilton arrive bientôt au terme de sa crinière à l’âge de 37 ans. Une période qui lui permet de se remémorer des souvenirs : « La réalisation d’un rêve est une expérience très, très surréaliste. Et ce sera toujours votre première, il n’y a qu’une seule première. Rien que le fait d’arriver au premier Grand Prix en 2007… » Le pilote de chez Mercedes se remémore aussi toutes les heures travaillées avec sa famille pour qu’il puisse enfin atteindre le milieu de la Formule 1 : « Le nombre de nuits blanches que nous avons passées en famille, sans savoir si nous allions atteindre notre objectif, notre rêve, mais sans jamais abandonner et en étant là, je pense que c’est probablement le point culminant. »

« Choisir un souvenir marquant, je pense que c’est difficile à faire »

Lorsqu'on lui demande le meilleur souvenir de sa carrière, Lewis Hamilton ne peut citer un moment marquant. « Choisir un souvenir marquant, je pense que c’est difficile à faire. Votre premier Grand Prix en est toujours un, et votre première victoire aussi. Je dirais probablement ces deux-là, et votre Grand Prix à domicile aussi. Ces trois-là sont probablement les plus marquants » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Next-Gen Auto ce samedi.

« Je serai toujours branché sur ce sport »