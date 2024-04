PSG : Un buteur interpelle Luis Enrique en direct

Hugo Chirossel

Arrivé l’été dernier en provenance du Benfica Lisbonne, Gonçalo Ramos a souvent dû se contenter d’un rôle de remplaçant depuis qu’il est au PSG. Présent en conférence de presse ce mardi à la veille d’affronter le Borussia Dortmund en Ligue des champions, l’international portugais assuré qu’il était prêt, peu importe s’il était titulaire ou sur le banc.

Luis Enrique donnera-t-il sa chance à Gonçalo Ramos mercredi, pour le match aller face au Borussia Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des champions ? Depuis son arrivée en provenance du Benfica Lisbonne l’été dernier, l’attaquant âgé de 22 ans a rarement eu l’opportunité d’être titulaire.

« Je suis prêt, que je sois titulaire ou remplaçant »

« Une titularisation demain ? Je pense que ce n'est pas une question pour moi, je travaille tous les jours pour être dans le onze. Je suis prêt, que je sois titulaire ou remplaçant. Je suis toujours prêt à donner mes buts », a répondu Gonçalo Ramos ce mardi en conférence de presse, quand il lui a été demandé s’il s’attendait à être titulaire contre le Borussia Dortmund.

Remplaçant le plus prolifique de Ligue 1