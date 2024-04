PSG : Ce gros coup de Luis Enrique résumé en un chiffre !

Hugo Chirossel

Bien qu’il vive une première saison mitigée avec le PSG, Gonçalo Ramos a tout de même inscrit son 11e but en championnat samedi face au Havre (3-3). Peu titularisé par Luis Enrique, l’ancien attaquant du Benfica Lisbonne a souvent été utilisé en sortie de banc. L’international portguais est d’ailleurs le remplaçant le plus prolifique de Ligue 1.

Mené 3-1 à un quart d’heure de la fin du temps règlementaire, le PSG a réussi à refaire son retard et arracher le point du match nul samedi lors de la réception du Havre (3-3). Un nul obtenu grâce à un but de Gonçalo Ramos dans le temps additionnel, lui qui avait une nouvelle fois été laissé sur le banc par Luis Enrique au coup d’envoi.

Ramos, remplaçant le plus prolifique de Ligue 1

C’est souvent sur le banc que Gonçalo Ramos a démarré les rencontres du PSG cette saison. En plus de son but, l’international portugais a également été passeur décisif face Havre. Comme indiqué par Opta , l’attaquant de 22 ans est le remplaçant le plus prolifique de Ligue 1, lui qui a été impliqué sur 6 buts cette saison après être entré en cours de match (5 buts et 1 passe décisive).

Auteur d’un but et d’une passe décisive pour Paris hier, @Goncalo88Ramos est le joueur impliqué dans le plus de buts comme remplaçant en Ligue 1 cette saison (6 – 5 buts, 1 assist). ❤️💙👊#PSGHAC pic.twitter.com/Fz7FNbLfQY — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 28, 2024

« Je me sens de mieux en mieux »