PSG : Une recrue flambe et annonce du lourd !

Benjamin Labrousse

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait recruté Gonçalo Ramos en provenance du SL Benfica. Après un début de saison timide, le Portugais s’affirme progressivement comme un gros coup réalisé par la direction parisienne. De nouveau buteur ce samedi, le numéro 9 a d’ailleurs annoncé la couleur avant le choc face au Borussia Dortmund.

Longtemps pointé du doigt pour son manque de renouveau au poste d’avant-centre, le PSG tient potentiellement son homme. Arrivé au sein du club français cet été en provenance de Benfica, Gonçalo Ramos est tout simplement l’un des meilleurs parisiens de la deuxième partie de saison.

Mercato : Mbappé quitte le PSG, la mèche est vendue https://t.co/CSj93dZlgQ pic.twitter.com/EVLycRy9GE — le10sport (@le10sport) April 28, 2024

Gonçalo Ramos flambe au PSG

Une renaissance totale pour l’international Portugais, dont les premiers mois à Paris auront été compliqués, notamment en raison d’une infection virale subie en décembre dernier. Auteur d’une entrée spectaculaire face au Havre ce samedi (3-3), Gonçalo Ramos a une nouvelle fois sauvé les siens d’une superbe tête croisée. Au micro de Free Ligue 1 , le numéro 9 du PSG s’est exprimé avant le choc de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund mercredi (21h).

« On est préparé et très confiant »