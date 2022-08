Formule 1

Après sa décision tonitruante, Fernando Alonso justifie son choix

Publié le 16 août 2022 à 11h35 par Jules Kutos-Bertin

Après deux saisons chez Alpine, Fernando Alonso a décidé de quitter l’écurie française pour prendre la place de Sebastian Vettel, qui partira à la retraite en fin de saison, chez Aston Martin. Le choix a surpris beaucoup d’observateurs, le double champion du monde espagnol a donc tenu à expliquer sa décision.

Elles sont loin les années où Fernando Alonso luttait pour le titre de champion du monde. Malgré tout, l’Espagnol reste une personnalité à part en Formule 1. Chez Alpine, aux côtés d’Esteban Ocon, Alonso continue son très bon travail et parvient à se glisser régulièrement dans les premières places. A 41 ans, le doyen de la grille est l’un des pilotes les plus respectés pour son immense carrière. Et comme souvent depuis le début de son aventure en Formule 1, ses choix sont surprenants… et parfois inattendus. En témoigne le dernier !

Direction Aston Martin

Après deux saisons passées chez Alpine, Fernando Alonso a décidé de quitter l’écurie française. Avec le départ à la retraite de Sebastian Vettel, l’Espagnol a pris la direction d’Aston Martin. Une nouvelle aventure pour Alonso qui va découvrir sa 7ème écurie en Formule 1. « L'ensemble de l'entreprise est très enthousiaste à l'idée d'apporter à l'équipe l'incroyable expérience de Fernando, son rythme et son sens de la course. Le recrutement d'un talent spécial tel que Fernando est une déclaration d'intention claire de la part d'une organisation qui s'est engagée à développer une équipe de Formule 1 gagnante », avait annoncé Aston Martin dans un communiqué.

« Je décide de ma carrière, selon mes propres défis, et oui, parfois, mes choix peuvent surprendre »

Si la décision semble plus que logique pour Aston Martin qui fait venir un pilote encore performant et très expérimenté, du côté de Fernando Alonso, certaines personnes sont mitigées. « Je décide de ma carrière, selon mes propres défis, et oui, parfois, mes choix peuvent surprendre », a expliqué le double champion du monde dans des propos relayés par Nextgen Auto . Des explications légères qui ne suffiront peut-être pas pour convaincre tout le monde.

📽️ Tout se passe bien pour Fernando Alonso qui profite de ses vacances... avec du marsouinage tout de même 🏄#F1pic.twitter.com/GSPuhlpiA5 — Off Track (@OffTrack_FR) August 14, 2022

Fernando Alonso se justifie