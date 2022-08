Formule 1

Schumacher, Vettel… Verstappen pourrait battre un incroyable record

Publié le 26 août 2022 à 10h35 par Hugo Chirossel

Après un mois de pause, la Formule 1 fait son grand retour ce week-end à Spa-Francorchamps, à l’occasion du Grand Prix de Belgique. Premier au classement des pilotes et avec huit victoires à son actif cette saison, Max Verstappen pourrait battre le record de 13 succès établi par Michael Schumacher en 2004 et égalé par Sebastian Vettel en 2013.

La Formule 1 est de retour ce week-end à Spa-Francorchamps pour le Grand Prix de Belgique. Max Verstappen, premier au classement des pilotes avec 80 points d’avance sur Charles Leclerc deuxième, aura à cœur de creuser un peu plus l’écart. Alors que le coup d’envoi de la course est prévu à 15h ce dimanche, le Néerlandais aura l’opportunité d’atteindre un record détenu par Michael Schumacher en 2004 et égalé par Sebastian Vettel en 2013 d'ici la fin de la saison. En effet, il reste neuf Grand Prix à disputer et Max Verstappen en est actuellement à huit victoires. Il pourrait donc atteindre le record atteint par les deux pilotes allemand, de 13 succès en une saison.

« Je ne pense pas qu'il sera très facile de battre ce record »

« Si ça arrive, ce sera super, mais il faut cinq victoires de plus pour l’égaler », a-t-il déclaré à ce sujet, rapporté par Motorsport.com . « Jusqu'à présent, cette saison, c'est toujours super serré pour la victoire entre Ferrari et nous, et je ne pense pas qu'il sera très facile de battre ce record maintenant . » Pourtant, cette marque est clairement atteignable pour le pilote de 24 ans. Michael Schumacher et Sebastian Vettel avaient eu respectivement 18 et 19 GP pour atteindre les 13 victoires, tandis que 22 Grand Prix sont prévus cette année. Après un début de saison durant lequel Ferrari semblait au-dessus du lot, Red Bull a repris les devants. Au-delà de l’avance de Max Verstappen au classement des pilotes, l’écurie autrichienne est également première au classement constructeur, avec 97 points d’avance sur la Scuderia, deuxième.

« Nous voulons gagner »

Pas question pour autant de se relâcher. « Je pense que ce serait une erreur de se détendre », a confié Max Verstappen. « Je pense que toute l'équipe a le même état d'esprit. Nous voulons gagner plus de courses. Nous ne sommes pas là pour dire : « oh, on peut se contenter de finir deuxième. » Comme si c'était acceptable ! Nous ne fonctionnons pas ainsi. Je pense que nous voulons toujours le meilleur : nous voulons gagner. Nous ne voulons pas donner des victoires à d'autres équipes juste pour jouer la sécurité. Bien sûr, nous savons qu'il faut tout d'abord finir la course sans problème. Mais il reste neuf courses et nous avons pour objectif neuf victoires . »

