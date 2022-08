Formule 1

Annoncé chez Alpine pour remplacer Alonso, Gasly sort du silence

Publié le 28 août 2022 à 07h35 par La rédaction

Alors que le départ à la retraite de Sebastian Vettel engendrera quelques changements pour la saison prochaine, Fernando Alonso va s’engager avec Aston Martin. De quoi laisser une place du côté de chez Alpine et le nom de Pierre Gasly figure parmi la liste des remplaçants. Alors que de nombreuses rumeurs courent à ce sujet, le pilote français a tenu à sortir du silence.

Le départ à la retraite de Sebastian Vettel en fin de saison obligera certaines écuries à opérer quelques changements. Alors que Fernando Alonso quittera Alpine pour rejoindre Aston Martin, une place se libère donc pour piloter aux côtés d'Esteban Ocon. Parmi les figurants de cette, on peut retrouver Oscar Piastri, mais aussi Pierre Gasly.

« On se voit toujours chaque année pour parler de l’avenir »

Alors que les rumeurs fusent au sujet de Pierre Gasly l’envoyant du côté d’Alpine, le pilote s’était permis de répondre à ce sujet lors d’un entretien accordé à Motorsport . « C'était amusant à voir car ma situation avec Red Bull est claire, j'ai encore un an sur mon contrat avec eux. Je pense qu'il y a eu des rumeurs autour de mon nom parce que Red Bull n'avait pas encore clairement annoncé ce qui était prévu avec moi, du moins je le pense » . Alors qu’il ne lui reste qu’une seule année de contrat avec Red Bull, Pierre Gasly confie être très souvent en contact avec le directeur de l’écurie. « On se voit toujours chaque année pour parler de l'avenir. Et il a été très clair en me disant qu'ils voulaient me garder chez Alpha Tauri. Une fois que Perez s’est engagé, ils voulaient que je reste là où je suis, et nous continuerons jusqu'à l'expiration de mon contrat, et l'année prochaine ce sera ma 10e en tant que pilote Red Bull, incroyable. Après ? On verra ce qu'il se passe ».

« J'ai beaucoup plus d'expérience, je suis plus efficace pour travailler avec l’équipe »

Alors qu’un transfert semble difficile de se concrétiser, Pierre Gasly a notamment été envoyé dans plusieurs écuries, dont Mercedes ou encore McLaren. Le pilote français s’est réjoui de ces rumeurs et estime avec engager beaucoup d’expérience depuis ses débuts. « Je suis heureux d'entendre ça. Vous savez, après une seule saison de Formule 1, j'ai été promu chez Red Bull, et à ce moment-là, ils m'ont donné une belle opportunité parce qu'ils ont vu mon potentiel. Si j'y pense maintenant, après cinq ans en Formule 1, je suis un pilote décidément plus complet. J'ai beaucoup plus d'expérience, je suis plus efficace pour travailler avec l'équipe, je sais exactement ce que j'attends de la voiture et mes retours sont beaucoup plus clairs. Nous grandissons et apprenons »

« Je n’ai pas vraiment envie de faire trop de commentaires »