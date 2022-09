Formule 1

F1 - GP des Pays-Bas : Verstappen est sous le charme du public

Publié le 4 septembre 2022 à 15h35 par La rédaction

Dominateur lors des qualifications, Max Verstappen part en pole position de son Grand Prix ce dimanche. Après l'avoir remporté la saison passée, le Néerlandais avait hâte de revenir courir sur ses terres. Il estime que c'est une course particulière car les fans sont en feu durant les tours de circuit.

La Formule 1 fait escale aux Pays-Bas ce week-end où les meilleurs pilotes du monde se disputent la victoire sur le circuit de Zandvoort. Max Verstappen s'élance un pole position devant le Monégasque Charles Leclerc. Il aura l'occasion de briller sous les yeux de son fidèle public qui sera évidemment chauffé à blanc. Il a d'ailleurs salué l'ambiance mise par ses fans. La marée orange est prête à déferler une nouvelle fois sur la F1.

«J’ai hâte d’y être»

Max Verstappen est formel. Pour lui, le circuit de Zandvoort est à part, notamment au niveau de l'ambiance. « Cette année, il y a encore plus de fans autorisés, donc je m’attends à encore plus d’orange et ce sera à nouveau un week-end très spécial. Nous sommes un petit pays mais nous aimons les courses et nous aimons soutenir les individus. Vous pouvez le voir dans beaucoup de sports. Bien sûr, l’année dernière avec la victoire, c’était déjà de la folie. Il sera difficile de reproduire quelque chose comme ça. Mais j’ai hâte d’y être, j’espère que nous pourrons vraiment profiter du week-end. Je pense que c’est juste la passion dans le pays, bien sûr, la F1 est aujourd’hui très populaire ici en Hollande. Sur certaines autres courses, vous avez des tribunes pleines, mais l’ambiance est un peu... je ne dirais pas ’fade ou ‘morne’, mais un peu plus statique. C’est ce que j’aime chez les Néerlandais, ils savent comment créer une fête, c’est sûr » avoue Verstappen dans des propos relayés par NextGen Auto .

Verstappen avec un casque au design particulier

A l'occasion du Grand Prix local, Max Verstappen a designé un casque à l'allure particulière. Un clin d'œil à son père Jos Verstappen, ancien pilote de Formule 1. « Il n’en a rien su jusqu’à deux mois après la conception du casque. Quand je lui ai montré, je lui ai dit que j’allais faire un casque pour quelque chose comme on le fait toujours. Il m’a dit "Oh, génial, à quoi ça ressemble ?". Et puis je lui ai montré la photo. Je pense qu’il a vraiment apprécié ce que je faisais. Bien sûr, j’ai dû abandonner une grande partie de la conception de mes casques à Red Bull - de toute façon, pour de bonnes raisons - mais parfois, il est agréable de pouvoir y revenir. Et je pensais que c’était le bon week-end pour le faire » déclare le leader du championnat.

Une enfance baignée dans les sports mécaniques