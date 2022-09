Formule 1

F1 : Après son coup de gueule, Lewis Hamilton fait son mea culpa

Publié le 4 septembre 2022 à 22h35 par Pierrick Levallet

Ce dimanche, Lewis Hamilton a laissé éclater sa rage après le Grand Prix des Pays-Bas. Victime de la stratégie de Mercedes, le Britannique a tenu des mots durs envers son équipe. Mais une fois la pression redescendue, le pilote de 37 ans a regretté ses paroles et a immédiatement présenté ses excuses.

La fin du Grand Prix des Pays-Bas n’a clairement pas plu à Lewis Hamilton. Alors qu’il se battait pour la victoire après la sortie de la voiture de sécurité, le septuple champion du monde a été victime de la stratégie de Mercedes. Contrairement à Max Verstappen, qui a troqué ses pneus durs contre des tendres, Lewis Hamilton est resté sur ses gommes médiums. Sauf que cela lui a été fatal à la relance puisqu’il s’est rapidement fait dépasser par le pilote de Red Bull, puis par George Russell et Charles Leclerc. Alors qu’il pouvait se battre pour la victoire, Lewis Hamilton a finalement terminé quatrième. Et après la course, le Britannique a laissé exploser sa rage à la radio. « C'était une c*nnerie monumentale. Je n'arrive pas à croire que vous m'ayez entubé. Si vous saviez comme je suis énervé ! » a-t-il pesté. Mais quelques minutes plus tard, la tension est redescendue et Lewis Hamilton a présenté ses excuses à Mercedes.

🔴 Lewis Hamilton s'excuse auprès de son équipe pour s'être énervé à la radio durant le #DutchGP 🙏💬 "On a pas gagné depuis longtemps, mon cœur en avait envie... Je veux m'excuser auprès de mon équipe pour mes mots."(🗞️ @CanalplusF1 / #F1)pic.twitter.com/aaHtDWUa0n — Off Track (@OffTrack_FR) September 4, 2022

«Je présente mes excuses à l'équipe»

« J'espérais vraiment qu'on puisse faire un doublé en équipe, surtout après une année qui n'a pas été super - je n'ai pas gagné depuis le Brésil [2021]. C'était enfin à notre portée, mais la voiture de sécurité n'a vraiment pas aidé. J'étais proche du point de rupture au niveau des émotions, et je présente mes excuses à l'équipe, je ne me rappelle pas ce que j'ai dit, mais j'ai perdu mon sang-froid pendant un instant. Je pense qu'elle sait toute la passion que je ressens » a confié le septuple champion du monde au micro de Sky Sports , dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«J'ai vraiment cru que nous allions nous battre pour cette victoire»

« Maintenant, ça va, mais lors de cette course, les émotions ont fait les montagnes russes ! Au départ, j'ai eu un petit contact avec Carlos [Sainz] et j'ai craint d'abandonner à nouveau. Avec la stratégie à un arrêt, j'ai vraiment cru que nous allions nous battre pour cette victoire, j'y ai vraiment, vraiment cru » a ensuite poursuivi Lewis Hamilton avant d’expliquer qu’il s’est fait avoir par la voiture de sécurité. « Puis la voiture de sécurité est sortie et nous a complètement entubés. Je me suis retrouvé en tête, en sachant que peu importe si je faisais un bon ou un mauvais restart, je n'allais pas pouvoir résister et maintenir ces gars derrière moi. J'ai ressenti des émotions très intenses et je présente mes excuses à l'équipe. En même temps, je ne veux pas m'excuser de ma passion, ça se passe parfois ainsi. »

