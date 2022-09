Formule 1

F1 : Leclerc prévient Red Bull et Verstappen

Publié le 10 septembre 2022 à 20h35 par Hugo Chirossel

La Formule 1 enchaîne un troisième Grand Prix consécutif ce week-end à Monza. Charles Leclerc a dominé les qualifications et a signé la pole position, devant Max Verstappen et Carlos Sainz. Le Monégasque, vainqueur en 2019 sur ce circuit, espère réitérer la même performance dimanche devant les nombreux tifosis de Ferrari.

Ce week-end, la Formule 1 pose ses valises en à Monza, pour le Grand Prix d’Italie. Alors que les qualifications se jouaient ce samedi, Charles Leclerc a obtenu la pole position, devant Max Verstappen et Carlos Sainz. En revanche, le Néerlandais a écopé d’une pénalité pour avoir changé de moteur et devrait donc partir 4e sur la grille dimanche. Une satisfaction pour le Monégasque, qui aura l’opportunité de réitérer sa performance de 2019 sur ce circuit. Il était devenu le premier pilote Ferrari depuis 2010 à s’imposer à Monza.

« Le week-end se passe très bien pour le moment »

« C'est incroyable ! Ce n'était pas une séance si facile, je savais que la voiture avait du potentiel mais il fallait tout réussir pour faire un bon tour », a-t-il confié après la séance de qualifications, rapporte L’Équipe . « J'ai réussi à tout mettre dans le dernier tour en Q3, je suis très heureux de mon tour et de notre niveau de performance. Le week-end se passe très bien pour le moment, les sensations sont très bonnes. J'espère faire aussi bien qu'en 2019. J'ai pris plus de risques dans le dernier tour, et ça a marché . »

« Ça promet une belle bataille demain »

Responsable de la Scuderia, Mattia Binotto avait déjà annoncé la couleur avant de participer à ce Grand Prix à Monza, à domicile, alors que le circuit fête ses 100 ans.« Monza est un lieu emblématique du sport automobile qui fêtera ses 100 ans cette année. Le Grand Prix d’Italie est spécial pour toute équipe italienne, mais je pense que c’est vrai pour tout le monde en Formule 1 de manière générale. L’une des raisons à cela, ce sont les fans : les tifosi sont exigeants et connaisseurs. Ils sont extravagants et personnellement, je n’oublierai jamais l’invasion de la piste en 2019 après la victoire de Charles » avait déclaré le responsable dans des propos rapportés par Nextgen-Auto

« Je vais essayer d'offrir un beau spectacle aux fans »