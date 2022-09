Formule 1

F1 : RedBull lâche une bombe concernant l’avenir de Verstappen

Publié le 10 septembre 2022 à 16h35 par La rédaction

Ce week-end se déroule le Grand Prix de Monza, et Max Verstappen tentera d'aller chercher sa première victoire en Italie. Champion du monde en titre, le Néerlandais domine actuellement la saison et pourrait s’emparer d’un nouveau sacre. Mais il y a quelques jours, le pilote avait évoqué son avenir et RedBull confirme que Max Verstappen pourrait prendre sa retraite plus tôt que prévu.

Max Verstappen essaiera de remporter sa première victoire en Italie durant le Grand Prix de Monza, mais le Néerlandais avait évoqué, il y a quelque jours, son avenir et la révélation avait été assez surprenante.

F1 - EL3 : Verstappen frappe fort devant Leclerc, Mercedes au plus mal https://t.co/6EHfTXNWtB pic.twitter.com/M41hHluaeQ — le10sport (@le10sport) September 10, 2022

«Je ne me vois pas courir à 40 ans»

Dans des propos relayés par Nextgen Auto , Max Verstappen avait évoqué son avenir disant qu’il ne compterait pas courir jusqu’à ses 40 ans. « Au final, ce ne sera comme ça que pendant 10 à 15 ans, puis ça s’arrêtera. J’ai commencé très jeune donc je ne me vois pas courir à 40 ans. J’espère qu’ils me laisseront tous tranquille après ça. Si vous n’avez plus cela, la motivation pour courir a disparu pour moi. En fin de compte, la victoire est la chose la plus importante qui soit. Il s’agit de franchir la ligne en premier et cela se fait au prix de beaucoup de choses »

«Cela pourrait arriver plus tôt que nous le pensons tous»

Max Verstappen avait évoqué ne pas vouloir courir jusqu’à ses 40 ans et l’un des dirigeants de RedBull, Helmut Marko, confirmait les propos du pilote néerlandais dans des propos relayés par MotorSport.com . « Nous voulons gagner d’autres titres ensemble. Mais je doute que nous voyions Max piloter jusqu’à ce qu’il ait battu tous les records. Il pourrait y arriver, mais il est aussi le genre de personne qui fait ses valises et part quand il n’en a plus envie. Peu importe ce que vous lui offrez, il ne restera pas. Et cela pourrait arriver plus tôt que nous le pensons tous. »

«C’est juste son incroyable talent naturel»