F1 : Après les incidents à Suzuka, il propose une révolution à la FIA

Publié le 16 octobre 2022 à 20h35

Le week-end dernier, le Grand Prix du Japon avait été au cœur de nombreux incidents. Après un départ retardé par la pluie, Carlos Sainz avait eu un crash très rapidement après le début de la course. Par la suite, une grue était présente et Pierre Gasly avait failli la percuter. Pour éviter tous ces incidents, Jacques Villeneuve a exposé une nouvelle règle qui pourrait réduire tous ces problèmes.

Le Grand Prix du Japon aura été très mouvementé le week-end dernier. Après de nombreux incidents, Pierre Gasly avait notamment failli percuter une grue. Alors que le premier départ avait été très dangereux, le second, après le crash de Carlos Sainz, avait montré plus de sécurité. Et pour cause, les écuries avaient opté pour des pneus pluies lors du deuxième arrêt à la grille. Suite à ces images, Jacques Villeneuve a tenu à proposer une nouvelle règle à la FIA.

Villeneuve soumet une règle à la FIA

Alors que le deuxième départ lors du Grand Prix du Japon a été plus sécurisé, Jacques Villeneuve en a tiré des conclusions. Le Champion du monde 1997 en a d’ailleurs profité, dans des propos relayés par MotorSport , pour en proposer une nouvelle règle pour l’avenir : « Je pense qu’il y a une leçon à tirer du redémarrage, lorsque les pilotes ont été contraints de partir sur les pluie au lieu d’avoir le libre choix. Cela pourrait être une nouvelle règle. »

«Au moins, les fans n’attendent pas pour rien et c’est plus sûr»