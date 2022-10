Formule 1

F1 : La FIA prend une décision radicale, Mercedes prépare une révolution

Publié le 15 octobre 2022 à 20h40 - mis à jour le 15 octobre 2022 à 23h11

Arnaud De Kanel

La saison prochaine risque d'être éprouvante pour le paddock. En effet, la FIA a pris la décision d'adopter un nouveau calendrier composé de 24 Grand Prix ! Une situation inédite qui va mettre la santé de tous les protagonistes de F1 à rude épreuve. De son côté, Mercedes a préparé son coup et envisage la rotation du personnel.

La Formule 1 connait un succès retentissant et bat tous ses records d'audiences. Les revenus sont de plus en plus démentiels, à tel point que la FIA ne jure que par cela et a encore soif d'argent. En effet, les cartes ont totalement été rebattues pour les Grand Prix qui composeront le calendrier 2022. Le Grand Prix de France n'offrait pas assez, il est donc passé à la trappe mais on retrouve par exemple 4 Grand Prix aux États-Unis pour une seule et même saison. D'ailleurs, ce calendrier s'est agrandi et laisse désormais place à 24 courses dans l'année. Un planning dantesque auquel s'est préparé l'écurie Mercedes de Lewis Hamilton notamment. Son patron, Toto Wolff, annonce de gros changements en interne.

F1 : Mercedes prête à prendre une décision tonitruante pour concurrencer Verstappen ? https://t.co/U4geh8g9Fn pic.twitter.com/lPSyOnss3O — le10sport (@le10sport) October 15, 2022

« Je vais commencer à manquer des courses »

Toto Wolff commence à s'inquiéter de ce calendrier étouffant et a déjà prévu de se mettre en retrait sur quelques Grand Prix la saison prochaine. Dans des propos rapportés par Auto-Journal , il explique : « Je vais commencer à manquer des courses. Toute l’équipe doit se pencher sur la question parce que ce n’est pas supportable d’assister à 24 Grands Prix en l’espace de neuf mois. Seuls les pilotes auront cette obligation, mais nous sommes aussi au bureau le lundi et pour toute la semaine, souligne le manager autrichien. Nous devons trouver des solutions pour surmonter cette charge de travail, sans doute en faisant tourner le personnel. »

« Un adjoint pourrait assurer certaines de mes tâches »