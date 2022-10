Formule 1

F1 - GP d’Austin : Pour sa dernière, Gasly affiche ses énormes ambitions

Publié le 20 octobre 2022 à 04h35

Dans une saison plutôt compliquée, Pierre Gasly peut au moins se réjouir de son futur départ chez Alpine. Après de longues rumeurs, le pilote français a fini par s’engager avec l’écurie d’Esteban Ocon. Pour sa dernière aux Etats-Unis avec AlphaTauri, Gasly a de grosses ambitions et veut finir en beauté.

Le feuilleton aura duré un moment mais l’annonce a enfin été faite : Pierre Gasly évoluera l’an prochain pour l’écurie Alpine. Après des rumeurs dans tous les sens et de nombreux démentis de la part de Gasly, la nouvelle a été officialisée par toutes les parties. Résultat, le pilote français va connaître ses dernières courses avec AlphaTauri. Et à quelques jours du Grand Prix d’Austin, Pierre Gasly a lâché ses grosses ambitions.

Pierre Gasly a hâte de retrouver les Etats-Unis

« Nous nous rendons maintenant à Austin, une autre destination vraiment cool. L’année dernière, il y avait une foule immense et un grand buzz autour de la F1 qui ne cesse d’exploser d’année en année aux Etats-Unis. Je me souviens qu’au moment de quitter Austin, l’aéroport était plein à craquer de fans qui rentraient chez eux à travers toute l’Amérique, et il n’y avait aucun passager qui n’avait pas été présent sur le COTA ! Les Américains sont les rois du spectacle, l’ambiance est donc toujours très spéciale », a déclaré Pierre Gasly, heureux de retrouver le continent américain, dans des propos relayés par Nextgen Auto .

Finir sur une bonne note