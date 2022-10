Formule 1

F1 : Haas, Schumacher... Ricciardo reçoit un énorme appel du pied

Publié le 19 octobre 2022 à 14h35

Hugo Chirossel

Alors qu’il sera remplacé par Oscar Piastri chez McLaren, Daniel Ricciardo a d’ores et déjà annoncé qu’il comptait faire une pause la saison prochaine. Quand bien même, il reste encore quelques baquets de disponibles en Formule 1, notamment chez Haas, où l’avenir de Mick Schumacher est incertain. Günther Steiner a d’ailleurs envoyé un sacré message au pilote australien.

Bien qu’il reste encore quatre Grand Prix à disputer, la Formule 1 se tourne déjà vers la saison prochaine. Il ne reste d’ailleurs que deux baquets de libres pour 2023, un chez Williams et un chez Haas, où le contrat de Mick Schumacher arrive à son terme. L’avenir du pilote allemand est encore incertain et il pourrait bien quitter l’écurie américaine dans les prochains mois. Dans cette optique, Günther Steiner a fait passer un message à Daniel Ricciardo.

F1 - GP d'Austin : McLaren, Norris... Alpine reçoit un énorme avertissement https://t.co/dyWn8g35q3 pic.twitter.com/ozgMrg3vYb — le10sport (@le10sport) October 19, 2022

« Qu'il n’hésite pas à m’appeler »

L’Australien a déjà confié qu’il comptait faire une pause l’année prochaine, avant de revenir en 2024, mais les portes de Haas semblent grandes ouvertes pour lui : « S’il s’intéresse à nous, qu’il n’hésite pas à m’appeler. Mais je ne vais pas le forcer. Je veux qu’il décide de ce qu’il veut faire pour lui-même, d’abord, avant d’être investi de quelque chose », a déclaré Günther Steiner à l’ Associated Press .

« Il doit être franc avec lui-même et décider de ce qu’il veut faire »