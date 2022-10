Formule 1

F1 : Verstappen se fait interpeller avant le GP du Mexique

Publié le 27 octobre 2022 à 06h35

Pierrick Levallet

Suite à sa victoire aux Etats-Unis, Max Verstappen compte bien s’imposer au Grand Prix du Mexique ce dimanche. Toutefois, le Néerlandais pourrait bien avoir à affronter Sergio Pérez pour ce succès. Le Mexicain entend bien s’imposer devant son public. Mais le pilote de Red Bull ne veut pas que son coéquipier lui fasse de cadeau pour autant.

Après s’être imposé au Grand Prix des Etats-Unis, Max Verstappen entend bien réitérer sa performance au Mexique ce dimanche même s’il est déjà sacré champion du monde. Cependant, le Néerlandais va devoir faire attention à son coéquipier Sergio Pérez. À domicile, le Mexicain espère réaliser une belle prestation et même décrocher la victoire devant son public. Malgré tout, le pilote de Red Bull ne veut pas que son coéquipier lui fasse de cadeau.

«Il me faudra être parfait ce weekend si je veux décrocher la victoire»

« Je n’ai pas besoin qu’on me donne quoi que ce soit, j’ai tout accompli sans qu’on me fasse aucun cadeau durant toutes ces années. En fin de compte, je n’y pense pas, je me concentre sur mon travail car il me faudra être parfait ce weekend si je veux décrocher la victoire » a annoncé Sergio Pérez dans des propos rapportés par NextGen Auto .

Pérez fier de ses performances aux côtés de Verstappen