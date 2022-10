Formule 1

F1 : Gasly arrive pour remplacer Alonso, Alpine lâche ses vérités

Publié le 27 octobre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

Afin de remplacer Fernando Alonso qui partira chez Aston Martin à l'issue de la saison, Alpine a opté pour Pierre Gasly. Le Français composera un binôme 100% tricolore avec Esteban Ocon, son ami d'enfance. Après le fiasco du dossier Oscar Piastri, l'écurie française a expliqué les raisons de son choix d'opter pour Gasly.

Deux pilotes français, dans une monoplace française, avec un moteur français, dans un paddock plus relevé que jamais, on en rêvait, Alpine l'a fait ! Pour pallier au départ de Fernando Alonso, Alpine a fait le choix fort de réunir les deux amis d'enfance Esteban Ocon et Pierre Gasly. Pour le convaincre de signer, l'écurie dirigée par Laurent Rossi lui a offert un salaire de 10M€ annuel, un énorme effort financier. Mais au vu des ambitions d'Alpine, Gasly était le meilleur pilote disponible sur le marché.

«Il était le plus rapide des pilotes disponibles»

Dernièrement, Laurent Rossi a dévoilé les raisons qui l'ont poussé à choisir Pierre Gasly. Au micro de Canal+, le PDG d'Alpine s'était montré très élogieux sur son futur pilote : « Il était le plus rapide des pilotes disponibles, ou même des pilotes qui n’étaient pas disponibles. La performance était le critère numéro 1. Aujourd’hui, notre voiture est la quatrième sur la grille, ce qui veut dire que nous visons les 5e, 6e, 7e places au général. Pierre a démontré dans un passé très récent avec une voiture qui n’est pas si bonne qu’il sait monter sur les podiums et parfois sur la plus haute marche. Il est aussi jeune donc c’est le candidat idéal pour nous aider à grandir, à grandir lui-même, à nous aider à grandir avec lui et à aller plus haut que ces 5e, 6e, 7e places. »

Une arrivée plus vite que prévue ?