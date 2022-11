Formule 1

F1 : Lewis Hamilton met fin à une grande inquiétude

Publié le 4 novembre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

Longtemps incertain pour la saison 2022 suite à la grande déception d'Abu Dhabi où il avait perdu son titre au profit de Max Verstappen lors de l'ultime course, Lewis Hamilton avait finalement pris la décision d'être dans le paddock cette année. En panne de résultats cette saison, des doutes concernaient son avenir et l'hypothèse d'une retraite était envisageable. Finalement, il a pris une grande décision pour son avenir et Mercedes peut être soulagée.

La catastrophe d'Abu Dhabi a laissé des traces. Lewis Hamilton a souvent évoqué ce traumatisme au cours de la saison et c'est ce même événement qui l'a fait réfléchir sur la suite de sa carrière. Le Britannique aura 38 ans en janvier prochain et la fin de carrière de Sebastian Vettel aurait pu lui donner des idées. Néanmoins, il garde en tête son ultime objectif, celui d'aller chercher un huitième titre mondial qui ferait de lui le pilote le plus titré de tous les temps, devant Michael Schumacher. C'est dans cette direction qu'il a récemment indiqué sa volonté de prolonger avec Mercedes, au grand étonnement de l'écurie.

F1 : Hamilton est prévenu, il n’a aucune chance pour 2023 https://t.co/Xk8onIYxbV pic.twitter.com/ROKKI2vbKJ — le10sport (@le10sport) November 2, 2022

«Mon objectif est de continuer avec Mercedes»

Dans un entretien accordé à Motorsport , Lewis Hamilton a affirmé son envie de signer un nouveau bail avec les Flèches d'Argent . Il n'est pas prêt de dire adieu à la Formule 1 car il s'agirait d'un contrat pluriannuel. « Nous allons trouver un nouvel accord. Nous allons nous réunir et en discuter dans les deux prochains mois, je dirais. Mon objectif est de continuer avec Mercedes. (...) Je suis chez Mercedes depuis mes 13 ans. Et Mercedes-Benz est vraiment ma famille. Ils m'ont soutenu contre vents et marées. Mais je veux continuer la course. J'adore ce que je fais. Ça fait 30 ans que je le fais, et je ne pense pas devoir arrêter. Je pense être encore en train de prouver que je mérite d'être là, je dirais. Je veux encore faire mieux. Et je prévois de rester plus longtemps » a-t-il confié. Chez Mercedes, la déclaration a un peu pris de cours Toto Wolff.

«Sa déclaration aussi franche nous a pris un peu par surprise»