F1 : Hamilton prolonge, Mercedes hallucine

Publié le 30 octobre 2022 à 20h35 - mis à jour le 30 octobre 2022 à 20h35

Alors qu'il a affiché son envie de prolonger son contrat avec Mercedes, Lewis Hamilton a surpris son monde. A commencer par son écurie qui ne s'attendait pas à ce que le Britannique prenne cette décision. Néanmoins, Toto Wolff peut souffler, car son pilote a éclairci son avenir et mis fin au suspens.

Fragilisé après avoir perdu son titre de champion du monde lors du dernier Grand Prix à Abu Dhabi la saison passée, Lewis Hamilton ne veut pas prendre sa retraite. Après de longs mois d'hésitation, il a officiellement émis sa volonté de prolonger sous la forme d'un contrat pluriannuel avec Mercedes. Une sortie médiatique dont n'était pas au courante l'écurie.

« Sa déclaration aussi franche nous a pris un peu par surprise »

Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , Toto Wolff a révélé la réaction de Mercedes à l'annonce de Lewis Hamilton : « Nous n’avons entamé aucune discussion, sa déclaration aussi franche nous a pris un peu par surprise. Cela couvait en lui, nous ne sommes pas totalement surpris mais nous n’étions pas prévenus. Au moins les choses sont claires concernant ses intentions et les nôtres. Nous voulons définitivement terminer la saison, puis trouver un moment de calme pendant l’hiver, comme nous l’avons fait la dernière fois, pour discuter de son contrat. »

