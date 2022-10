Formule 1

F1 - GP du Mexique : Le rêve de Sergio Pérez

Publié le 29 octobre 2022 à 16h35

La rédaction

Ce week-end aura lieu le Grand Prix du Mexique à Mexico. À domicile, Sergio Pérez espère pouvoir briller en devenant notamment le premier Mexicain à remporter cette course. Malgré le grand rêve du pilote, il est tout de même conscient que la tâche sera difficile, notamment face à Max Verstappen.

C’est l’un des rendez-vous que Sergio Pérez doit le plus attendre en Formule 1 : le Grand Prix du Mexique. En cas de victoire à Mexico, le pilote de chez Red Bull pourrait devenir le premier Mexicain à remporter cette course. Dans des propos relayés par MotorSport , Sergio Pérez a avoué que c'était l’un de ses plus grands rêves.

F1 : Red Bull sort du silence après sa sanction https://t.co/aLL305tSmg pic.twitter.com/sWufd532FQ — le10sport (@le10sport) October 29, 2022

« De vrais rêves, qui vous donnent la banane le matin au réveil »

Présent à Mexico, Sergio Pérez n’a pas pu cacher son envie de remporter le Grand Prix du Mexique. Le pilote de chez Red Bull a même avoué que cela lui arrive de rêver à cette victoire. « Bien sûr, je veux gagner ce week-end. C’est mon objectif. C’est un objectif pour tout le monde ce week-end, aussi pour Max. Ferrari sera dans la lutte, Mercedes aussi. Alors oui, nous sommes tous très compétitifs et nous voulons tous remporter la victoire dimanche. Alors nous allons tout donner pour y parvenir. Vous savez, j’en ai déjà rêvé plusieurs fois. De vrais rêves, qui vous donnent la banane le matin au réveil. Ce serait énorme pour moi. Évidemment, c’est l’objectif de dimanche. »

« Ça ne sera pas facile »