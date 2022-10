Formule 1

F1 : La fin de carrière de Lewis Hamilton dictée par… Fernando Alonso ?

Alors qu’il vit une saison difficile avec Mercedes, Lewis Hamilton a vu son avenir être remis en question. Heureusement pour ses fans, le pilote anglais a rassuré tout le monde en expliquant qu’il n’était pas près de quitter la Formule 1. Néanmoins, si Fernando Alonso venait à prendre sa retraite, Hamilton pourrait changer d’avis.

A 37 ans, Lewis Hamilton connaît peut-être la saison la plus difficile de sa carrière. Avec les changements instaurés par la FIA, Mercedes n’a pas réussi sa transition. Résultat, Hamilton n’a jamais été en mesure de se battre avec Charles Leclerc, mais surtout avec Max Verstappen, le champion du monde en titre. Pire, le pilote anglais semble parti pour une saison sans victoire, ce qui n’est jamais arrivé dans sa carrière.

Pas de quoi perturber Lewis Hamilton pour autant. Saison difficile ou pas, le septuple champion du monde reste un passionné ; et même à 37 ans, il n’entend pas quitter la Formule 1 cette année. Avant le Grand Prix de Mexico, Lewis Hamilton a rassuré l’écurie Mercedes, mais aussi tous ses fans concernant son avenir. Malgré tout, Hamilton n’hésite pas à parler de sa future retraite, et il lie son futur à Fernando Alonso.

