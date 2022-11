Formule 1

F1 - GP du Brésil : Verstappen ignore Red Bull, Pérez lâche une punchline

Publié le 14 novembre 2022 à 00h35

Après un Grand Prix rempli de rebondissements, c’est George Russell qui remporte la course au Brésil. Mais un autre événement a beaucoup fait parler : la mésentente entre Max Verstappen et Sergio Perez. Alors que les deux pilotes essayent de rattraper Fernando Alonso, l’ingénieur de course, Gianpiero Lambiase, demandait à Sergio Perez de laisser passer son coéquipier, pour ensuite récupérer sa place. Mais le Mexicain ne l’aura jamais revu et ne cache pas sa colère envers Verstappen.

Parti en pole position, c’est George Russell qui s’est imposé lors du Grand Prix du Brésil. Mais du côté de Red Bull, la fin de course aura été très mouvementée. Max Verstappen n’a pas respecté les consignes de son équipe, ce qui a rendu fou de rage son coéquipier Sergio Perez.

« J’ai donné mes raisons et je m’y tiens. »

En fin de course, alors que Sergio Perez et Max Verstappen étaient en course pour rattraper Fernando Alonso, le Mexicain avait dû laisser passer son coéquipier puis ensuite récupérer sa place. Mais à la grande surprise, le double champion du monde n’a pas obéi aux consignes de l’ingénieur de course Gianpiero Lambiase qui n'a pas compris la situation. « Que s’est-il passé ? » Avait demandé l’ingénieur de course Gianpiero Lambiase. Ce que Max Verstappen lui a répondu : « Je vous l’ai déjà dit la dernière fois les gars, ne me redemandez pas ça, d’accord. Sommes-nous clairs là-dessus ? J’ai donné mes raisons et je m’y tiens. »

« Cela montre qui il est vraiment »

Alors que Christian Horner, le directeur de l’écurie Red Bull était intervenu à la radio de Sergio Perez pour s’excuser de cet incident, le pilote mexicain avoue ne pas avoir compris la situation. « Cela montre qui il est vraiment. Je ne comprends pas sa réaction ; s’il a deux championnats, c’est grâce à moi. Nous allons clarifier cela. C’est incroyable, il n’était même pas sur le podium. Je suis atterré… On m’a dit de le laisser passer et que j’allais reprendre la place. Je ne sais pas quelles étaient les complications de son côté. Aucune idée, vous devriez peut-être lui demander. Rien à dire vraiment. »

« C’est un peu décevant pour être honnête »