F1 - GP du Brésil : Après le sprint, Russell veut terminer le travail

Publié le 12 novembre 2022 à 22h35

Samedi se déroulait les sprints à la veille du Grand Prix du Brésil. C’est George Russell qui remporte l’épreuve et s’offre donc une pole position pour la course de dimanche. Le pilote britannique n’a d’ailleurs pas caché sa joie après sa victoire et compte bien vouloir chercher la victoire finale.

Ce dimanche se déroulera le Grand Prix du Brésil. Ce sera George Russell qui débutera la course en pole position après sa victoire aux sprints ce samedi. Le pilote de Mercedes s’est d’ailleurs exprimé après son succès et une incroyable bataille avec Max Verstappen.

«C’était incroyable, je ne m’attendais pas à avoir autant de rythme»

Dans des propos relayés par MotorSport , George Russell n’a pas pu caché sa joie après sa victoire lors des sprints ce samedi. Il estime être récompensé par tout le travail fourni depuis ces dernières semaines. « C’était incroyable, je ne m’attendais pas à avoir autant de rythme, mais je pense que ça montre tout le dur travail fait par l’équipe et les progrès effectués lors des trois dernières courses avec la voiture depuis Austin. La voiture est très bonne, on ne sait pas comment Max se serait comporté en pneus tendres mais néanmoins, c’est génial d’être ici. C’est difficile, n’est-ce pas, car il s’agit d’un Sprint, il faut donc gérer le risque et la récompense. »

« Nous sommes dans une bonne position pour avoir différentes stratégies et viser la victoire »