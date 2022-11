F1 : Alonso, Ocon... Le calvaire d'Alpine est terminé !

Arnaud De Kanel

Le Grand Prix d'Abu Dhabi marquait la fin de l'histoire entre Alpine et Fernando Alonso. Et il était temps ! En effet, plus rien n'allait entre l'Espagnol, l'écurie mais également Esteban Ocon. Les tensions entre les deux pilotes avaient atteint leur pic au Brésil où ils s'étaient accrochés. La dernière d'Alonso ne s'est pas passée de la meilleure des manières non plus.

Quelle triste fin pour Fernando Alonso. Si précieux dans la course à la 4ème place du classement constructeurs, l'Espagnol a connu une nouvelle mésaventure, à l'image de sa fin de saison compliquée. L'ancien champion du monde a été contraint d'abandonner suite à un nouveau problème. Des derniers tours de piste ratés avec Alpine puisqu'il rejoindra Aston Martin la saison prochaine. Son histoire avec Alpine a tourné au vinaigre sur la fin et le torchon brûlait avec Esteban Ocon. Désormais, c'est fini, Alpine et Alonso vont pouvoir ouvrir une nouvelle page.

Formule 1 : Alonso, Ocon... Alpine voulait tout arrêter https://t.co/WIpcpqr2Cv pic.twitter.com/7sgV0OzQvO — le10sport (@le10sport) November 19, 2022

« Je suis heureux de terminer ce chapitre avec Alpine »

Contraint à l'abandon, Fernando Alonso était à bout après le Grand Prix d'Abu Dhabi. La fin de son aventure avec Alpine résonne comme un soulagement. « Les faits ne mentent pas, la fiabilité a été contre ma voiture, avec six abandons. Il y a eu aussi des problèmes qui n’ont pas compté comme des abandons : je pense au souci en qualifications en Australie, ou au fait que je n’ai même pas pris le départ de la Course Sprint en Autriche. Donc je pense qu’il y a eu neuf ou dix problèmes de fiabilité en 2022, ce qui à ce niveau n’est déjà pas acceptable et ils se sont tous produits sur ma monoplace. Je suis donc heureux de terminer ce chapitre avec Alpine et de commencer demain le moulage du baquet avec Aston Martin, avec mardi le test des pneus et, espérons-le, un nouveau projet avec plus de chance » a déclaré Alonso.

Moving in day. Hello, @PierreGASLY 👋#F1Testing #Gasly pic.twitter.com/rq8wacQPoN — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) November 21, 2022

Alpine prépare le terrain pour Gasly

Pierre Gasly a eu l'occasion de découvrir sa future monoplace ce lundi. Il s'est installé dans le cockpit de l'Alpine pour y effectuer les derniers ajustements en vue de ses premiers tours de piste prévus mardi lors des essais d'intersaison. Alpine a donc définitivement fermé le chapitre Fernando Alonso.