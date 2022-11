F1 : Après son calvaire, le terrible constat de Lewis Hamilton

Hugo Chirossel

Si Mercedes est revenu sur le devant de la scène lors des dernières courses, la saison a été longue pour George Russell et Lewis Hamilton. Ce dernier n’aura d’ailleurs finalement remporté aucune course cette année, terminant sixième au classement des pilotes, derrière son coéquipier. Le septuple champion l’avoue lui-même, cette saison a été une des pires de sa carrière.

En plus de ne pas avoir pu concurrencer Red Bull et Max Verstappen pour le titre de champion du monde, Mercedes est également passé derrière Ferrari. En effet, l’écurie dirigée par Toto Wolff a terminé à la troisième place du championnat constructeur, à 39 points de la Scuderia. Il aura fallu attendre l’avant-dernier Grand Prix de la saison, au Brésil, pour voir Mercedes remporter une course par l’intermédiaire de George Russell, juste devant Lewis Hamilton.

« Dans le top trois des pires saisons »

Une saison forcément décevante pour le septuple champion du monde. « Cette année n’a pas été la meilleure. Elle se situe probablement dans le top trois des pires saisons. Mais pour ce qui est de la façon dont l’équipe est restée unie, il y a eu beaucoup de points positifs. Il aurait été agréable de remporter une victoire, mais une victoire n’est pas vraiment suffisante en soi », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Je suis heureux que la saison soit terminée »

Lewis Hamilton a donc hâte de se projeter sur la saison suivante : « Je suis sûr que je parle au nom de tous en disant que je suis heureux que la saison soit terminée. Elle ne nous manquera pas ! Cependant, je tiens à remercier mon équipe pour tout le travail accompli cette année. À travers tout cela, nous avons poussé et appris beaucoup de choses qui nous permettront de revenir au sommet l’année prochaine. Je n’ai aucun doute que nous reviendrons meilleurs. Nous reviendrons. Je reviendrai . »

« Ce qui m’a permis de traverser cette année »