F1 : Devant Hamilton, Russell lâche ses vérités

Pierrick Levallet

Régulièrement en difficulté cette saison, Mercedes n'a pas pu concurrencer les autres écuries du haut de tableau. Mais en interne, un duel plaisant a eu lieu entre George Russell et Lewis Hamilton. À l'issue de la saison, c'est le pilote de 24 ans qui a terminé devant le septuple champion du monde. Et l'ancien de Williams se dit fier de sa performance.

Mais en interne, un beau duel a eu lieu entre George Russell et Lewis Hamilton. Et à l'issue de la saison, le pilote de 24 ans a fini devant le septuple champion du monde (4e pour Russell, 6e pour Hamilton).

«Il m’a vraiment poussé à mes limites en tant que pilote»

George Russell estime d’ailleurs que ce duel contre Lewis Hamilton cette année l’a certainement fait grandir en tant que pilote. « Je me sens incroyablement chanceux d’être dans une équipe telle que Mercedes et coéquipier avec Lewis - il m’a vraiment poussé à mes limites en tant que pilote » explique-t-il dans des propos rapportés par NextGen-Auto , avant de s’avouer fier d’avoir terminé la saison devant son coéquipier. « J’ai beaucoup appris en affrontant quelqu’un comme lui dans la même voiture. Il n’y a pas de meilleure référence. Si vous m’aviez dit qu’en début de saison je finirais devant lui, j’aurais été incroyablement fier et incroyablement heureux avec ça, parce que neuf fois sur 10 si tu termines devant Lewis Hamilton, tu vas probablement être champion du monde » a ajouté George Russell.

«Il va probablement revenir à son niveau normal l’année prochaine»