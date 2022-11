Formule 1 : Mercedes humilié, la colère froide de Toto Wolff

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le rideau est tombée sur la saison 2022 de Formule 1. Pour la deuxième année consécutive, Max Verstappen a survolé les débats. Au top pendant plusieurs années, Mercedes est resté en retrait. George Russell et Lewis Hamilton n'ont jamais été dangereux, à l'image de leur dernière course à Abu Dhabi, dimanche dernier.

Pour sa dernière course de l'année, Mercedes a vécu un véritable calvaire. George Russell a pris la cinquième place, terminant loin derrière le vainqueur Max Verstappen. Quant à Lewis Hamilton, il n'a même pas terminé la course, trahi par sa boite de vitesses. Au classement des constructeurs, Mercedes termine à une décevante troisième place, derrière Ferrari et Red Bull. A l'heure de faire le bilan, Toto Wolff a affiché son agacement.

« Ce Grand Prix ne fut pas bon du tout »

Le patron de Mercedes est revenu sur le Grand Prix d'Abu Dhabi et sur la piteuse prestation de ses deux pilotes. « Ce Grand Prix ne fut pas bon du tout pour nous. Nous avons fait trop d’erreurs et nous n’avions pas le rythme espéré. Au final, notre première voiture est contrainte à l’abandon tandis que la deuxième était en délicatesse avec ses pneus » a-t-il confié dans des propos rapportés par Actu F1.

« Ce fut un dur réveil. »

Un terrible coup dur pour les Flèches d'Argent, qui ont dominé la Formule 1 de 2014 à 2020. « Nous avons grillé les pneus lors des premiers tours. Notre voiture était bonne mais le train avant ne suivait pas. Nous savions qu’Abou Dhabi serait difficile pour nous. Après le Brésil où tout fut parfait du début jusqu’à la fin, ce fut un dur réveil » a déclaré Toto Wolff, déjà la tête tournée vers 2023.

