Révolution en F1, Verstappen impliqué

Arnaud De Kanel

La Formule 1 connait de multiples bouleversements ces derniers temps. Après le groupe Volkswagen qui avait donné son accord pour l'arrivée d'Audi dans le paddock l'an passé, c'est au tour de Ford de rejoindre le championnat en tant que motoriste pour 2026. La célèbre marque américaine concevra le moteur de la Red Bull de Max Verstappen.

Motoriste mythique de la F1, Ford fera son retour en 2026. L'ovale bleu compte un total de 155 victoires dans la catégorie reine et il équipait Michael Schumacher lors de son premier sacre en 1994. Ford va donc revenir en force en s'associant cette fois-ci avec Red Bull. Dominatrice ces deux dernières années, la monoplace de Max Verstappen profitera des V6 hybrides de la marque américaine.

F1 : «Il peut être champion du monde», Verstappen et Hamilton menacés ? https://t.co/CtBQ71sNnS pic.twitter.com/hnT0ygra0H — le10sport (@le10sport) February 10, 2023

Ford de retour en F1 !

Bill Ford, le président exécutif du groupe qui porte son nom, s'est réjouit du retour de l'ovale bleu en Formule 1. « C'est le début d'un nouveau chapitre passionnant de l'histoire de Ford en compétition automobile, qui a commencé lorsque mon arrière-grand-père a aidé à lancer notre entreprise. Ford revient au sommet de cette discipline, amenant sa longue tradition d'innovation, de durabilité et d'électrification dans l'une des vitrines les plus exposées au monde », a-t-il déclaré. De son côté, le PDG de la F1, Stefano Domenicali, se frotte les mains.

La F1 est impatiente