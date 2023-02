Mercedes en galère, l’annonce qui va faire trembler Hamilton

La rédaction

Pour la première fois depuis 2014, Mercedes n'a remporté ni le champion du monde des constructeurs ni le championnat du monde des pilotes. Une statistique qui montre l'incroyable longévité du constructeur allemand dans la discipline reine de la course automobile. Et la saison dernière a laissé des traces dans les rangs de Mercedes.

Portée par son duo iconique Toto Wolff à la direction de Mercedes et Lewis Hamilton au pilotage de la monoplace, l'écurie n'a pas réussi à prendre le virage des nouvelles réglementations du moteur en 2022. Une erreur qui ne leur a pas permis de jouer les premiers rôles en Formule 1, pour la première fois depuis 8 ans.

« Cela a pris beaucoup plus de temps »

Dans des propos rapportés par Motorsport.com , Toto Wolff se remémore la saison passée : « Oui, soudain, avoir une seconde de retard m’a donné à réfléchir. Ce qui a été particulièrement difficile pour nous, c’est qu’il n’y a pas eu une seule erreur sur deux ou trois week-ends qui nous aurait permis de savoir par où commencer. Cela a pris beaucoup plus de temps. Et de nombreux autres points d’interrogation ont surgi au cours du processus. Lorsqu’un groupe d’ingénieurs incroyablement compétents ne sait pas exactement ce qui se passe et doit résoudre un problème en procédant très minutieusement, c’est difficile à gérer pour tout le monde. »

F1 : Verstappen prépare du lourd, Mercedes est prévenu https://t.co/kNzJOtGrbv pic.twitter.com/CqI4jB7Ald — le10sport (@le10sport) February 4, 2023

« Vous doutez »