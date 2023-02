Hamilton et Verstappen sont prévenus, Schumacher reste le patron

Arnaud De Kanel

Alors qu'il continue toujours son combat pour la vie, Michael Schumacher est de plus en plus menacé par Lewis Hamilton et Max Verstappen qui ont fait de record. Les deux épouvantails du paddock n'ont qu'à bien se tenir, l'Allemand possède encore 7 records qui seront très durs à aller chercher.

Dominateur lors de la dernière décennie, Lewis Hamilton s'est fait dépasser par Max Verstappen depuis 2021? Cette saison fut délicate pour le Britannique qui comme son ainé, cherche à marquer l'histoire et donc faire tomber de prestigieux records détenus par Michael Schumacher. Voici la liste des 7 traces historiques de l'Allemand qui tiennent encore.

7 titres mondiaux

A ce jour, Michael Schumacher détient le record du nombre de titres mondiaux remportés. L'Allemand a été couronné à 7 reprises, tout comme un certain Lewis Hamilton. Le Britannique espère faire tomber ce record la saison prochaine même si cela risque d'être compliqué.

15 saisons avec au moins une victoire

Un nouveau record aurait pu être battu par Lewis Hamilton cette saison mais il n'a pas réussi à l'emporter. Ainsi, Michael Schumacher est le pilote qui a enchainé le plus de saisons consécutivement en remportant au moins un Grand Prix. Excepté sa première année en F1 en 1991 et de ses trois années mitigées chez Mercedes entre 2010 et 2012, Schumacher levait les bras au moins une fois pendant 15 ans de suite. Record co-détenu avec Hamilton donc.

6 courses restantes après avoir remporté le titre

Ultra dominateur en 2002 avec sa Ferrari, Michael Schumacher sécurisait son titre après la 11ème des 17 courses du calendrier. Dix ans plus tôt, Nigel Mansell avait été sacré alors qu'il restait encore 5 courses. Il en restait 4 à Max Verstappen l'an passé.

100% de podium sur une saison

Michael Schumacher aura vraiment écrasé la concurrence en 2002 puisque pour la première fois de l'histoire, il devenait le premier pilote à monter sur la boite à l'issue de chaque course. 17 podiums en 17 courses, un 100%. Derrière lui, on retrouve Sebastian Vettel et ses 17 podiums en 19 courses lors de la saison 2011.

22 hat-tricks

La légende Michael Schumacher est également le pilote qui a réalisé le plus de hat-tricks, à savoir la pole position, le meilleur tour en course et la victoire lors du même week-end de course. Lewis Hamilton chasse son chiffre record de 22 et en compte 19.

10 meilleurs tours en une saison

En 2004, Michael Schumacher réalisait 10 fois le meilleur tour en course. Il co-détient ce record avec le Finlandais Kimi Raïkkönen qui avait fait de même en 2005 et 2008.

8 victoires sur un seul Grand Prix

Enfin, le dernier record qui tient bon est celui du nombre de victoires sur un seul et même Grand Prix. Avec 8 victoires au Grand Prix de France sur le circuit de Magny-Cours, Schumacher est à égalité avec Lewis Hamilton et ses 8 victoires aux Grand Prix de Grande-Bretagne et de Hongrie. Il faudra encore un peu de temps à Lewis Hamilton et Max Verstappen pour faire chuter Michael Schumacher.