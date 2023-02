F1 : Hamilton se dirige vers une saison historique !

La rédaction

A l'approche du premier Grand Prix de la saison 2023 de Formule 1 qui se disputera à Bahrein le 5 mars prochain, les pilotes commencent à regarder les records qui peuvent tomber cette saison. Michael Schumacher est le détenteur de dix records, jugés imbattables même si certains d'entre eux pourront être battus par un seul homme cette saison : Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton est déjà considéré comme le plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1. Cette année, il pourrait encore écrire sa légende en dépoussiérant de vieux records, détenus par Michael Schumacher.

Le record de victoires

Michael Schumacher a arrêté sa carrière après avoir remporté 7 Championnats du Monde de Formule 1. Lewis Hamilton était très bien parti pour passer devant le Baron Rouge en 2021 mais lors du dernier tour d'une course qui avait fait polémique, il avait été dépassé par Max Verstappen, remportant à cet instant son premier championnat du monde de sa carrière. L'an passé, la Mercedes n'avait pas la capacité d'amener le pilote britannique à la lutte pour le titre. Il se murmure que le retard sur la monoplace a été rattrapé, pour enfin permettre à Lewis Hamilton de remporter son huitième championnat ?

Le nombre de victoires sur un seul Grand Prix

C'est un record que pourrait battre Lewis Hamilton sans même être sacré champion du monde. Durant sa carrière, Michael Schumacher a remporté 8 fois le Grand Prix de France, lorsqu'il était disputé sur le circuit de Magny-Cours. Cette année, Lewis Hamilton a deux fois plus de chance de le battre puisqu'il compte 8 victoires lors de deux Grand Prix, celui de Silverstone et de Budapest. S'il remporte l'une des deux courses cette année, le pilote Mercedes dépassera donc Michael Schumacher avec 9 victoires sur le même Grand Prix.

Charles Leclerc prend la place de Micheal Schumacher, il hallucine https://t.co/vpr62UjtS9 pic.twitter.com/S4cgcGAnRm — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

Le nombre de hat-tricks

Le record qui risque d'être le plus dur à aller chercher. Cette saison 2023 de Formule 1 comporte 23 Grand Prix. Un hat-trick, c'est lorsqu'un pilote parvient dans le même week-end à signer une pole position, une victoire et le meilleur tour en course. Michael Schumacher est le recordman avec 22 réussis, tandis que Lewis Hamilton en a réussi 19, et se classe deuxième du classement. S'il a une bonne voiture, nul doute que ses talents de pilotes feront le reste.